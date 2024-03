Almeida cree que Yolanda Díaz es "un juguete roto de la política" y busca "protagonismo a cualquier costa"

Asegura que es "una costalera" de Sánchez y que está "dispuesta a aguantar todo, incluso un caso de corrupción"



MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es "un juguete roto de la política" y busca "protagonismo a cualquier costa".

Así lo ha expresado este martes ante los medios de comunicación, después de que Díaz considerara que es "una locura" que los restaurantes estén abiertos a la una de la mañana.

"Me parece que es disparatada, me parece que va en la línea de lo que es la actuación política de Yolanda Díaz. Me parece que Yolanda Díaz en estos momentos lo único que busca es protagonismo a cualquier costa, incluso a costa de los restauradores, que es una de las señas de identidad de España", ha defendido Martínez-Almeida.

Así, ha subrayado que hay que "preservar" la vida social que hay en España, en un país en el que se pueda "de forma razonable decidir hasta qué hora queremos estar, siempre cumpliendo las ordenanzas, pero Yolanda atiene en estos momentos es una mera comparsa, es una costalera de Pedro Sánchez, que está dispuesta a aguantar todo, incluso este caso de corrupción", ha criticado.

Por otra parte, ha reprochado que Díaz haya dicho que quiere prohibir los indultos por corrupción y vaya a votar "amnistiar a terroristas y a corruptos".

"Yo creo que Yolanda Díaz cada vez se parece más a un juguete roto de la política. Alguien que de verdad pensó que iba a ser presidenta del Gobierno y no puede ser ni alcaldesa de Fene, porque en Fene los suyos tampoco la votaron, como vimos en Galicia, y por tanto, que lo que quiere es asomar la cabeza de manera desesperada, sacar dos o tres titulares para ver si de alguna manera puede retomar la iniciativa política", ha reprochado el regidor de la capital.