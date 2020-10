Almeida critica que el Gobierno haya tardado "siete meses de pandemia" en crear un protocolo común para CCAA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que el Gobierno de la Nación haya tardado "siete meses de pandemia" en crear un protocolo común para aplicar en todas las comunidades autónomas y frenar así el aumento de contagios por la Covid-19.

"Los españoles están sorprendidos porque después de más de 7 meses de pandemia, siendo el peor país, tenemos un protocolo aplicable a todas las comunidades autónomas. ¿Cómo es posible no tener ese protocolo después de una primera ola, después de una segunda? Me pregunto por qué no lo han hecho antes", ha evidenciado ante los medios de comunicación tras participar a un debate sobre 'Las APP en el fondo de reconstrucción europeo y financiación privada' organizado por el grupo PRISA.

Esta tardanza, considera el regidor, pone en evidencia la "dejación de funciones" llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación haya estado más implicado en una batalla con Madrid que en este protocolo?", ha requerido de nuevo.

Sobre un posible cierre de la hostelería, Martínez-Almeida ha defendido al sector, "muy castigado", y ha puesto en valor que se han adoptado "requisitos" y que "hay que ponderar esas medidas, saber la consecuencia de ese sector". Además, ha reiterado que no tiene constancia de que "se hayan producido brotes de contagio importantes por actividades de hostelería".

Del mismo modo ha defendido que "el uso del transporte público es seguro, y tampoco se han podido identificar brotes de contagio". Ha añadido que si se limitan los pasajeros en Metro o EMT se produciría "un aumento de circulación del vehículo privado".