Almeida critica el "intervencionismo" en Vivienda y reitera que Madrid aplicará sus medidas porque "han dado resultado"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes el "intervencionismo" en materia de Vivienda así como ha reiterado que la capital continuará aplicando sus propias medidas porque "han dado resultado".

"No somos insumisos a una norma legal, pero tenemos claro que seguiremos aplicando nuestras políticas, que son las que han dado resultado", ha señalado ante los periodistas tras la inauguración de la Planta Fotovoltaica del centro de Stellantis.

El Gobierno de la Nación ha aprobado este martes la Ley de Vivienda, que incluye por primera vez el control de precios en las zonas más tensionadas.

Martínez-Almeida ha remarcado que "las políticas de intervención no favorecen el dinamismo del mercado de la vivienda" y ha destacado que "hay mecanismos similares en Berlín a los que se pretende que no han funcionado" y apuesta por aportar "seguridad jurídica, certeza... pero no de mayor intervencionismo".