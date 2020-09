Almeida defiende que lo realmente útil sería suspender la regla de gasto en 2021, el que parece "el peor año de crisis"

Y que "no se puede dejar sin fondos a los más de 3.000 ayuntamientos que no tienen remanente"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que lo realmente útil sería suspender la regla de gasto en 2021, el que se avecina como "el peor año de crisis".

Lo ha sostenido desde una de las arterias comerciales de Carabanchel, donde ha conocido que el Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento para el año 2020, para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019 tal y como ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a La Sexta

"Si fuera para 2021 sería una muy buena noticia y un paso adelante del Ministerio de Hacienda en la negociación. Creo que si fuera para 2021 el Ministerio de Hacienda habría entendido una de nuestras principales reivindicaciones, que para 2020 es útil pero donde va a ser realmente útil va a ser en 2021, que va a ser el peor año, en principio, de la crisis", ha contestado a la prensa.

Considera favorable el también portavoz del PP "todo lo que sea permitir gastar el superávit y permitir incumplir la regla de gasto, al margen de ver los términos concretos del acuerdo".

Pero le ha transmitido a Hacienda que el anuncio de Montero "a Madrid no le afecta porque tiene remanente de tesorería", lo que no quita que "se pueda dejar sin fondos a los más de 3.000 ayuntamientos que no tienen remanente".

"Zaragoza, Cádiz o Valencia no tienen superávit pero tienen las mismas necesidades que Barcelona, Madrid o Bilbao, por tanto, que no tengan superávit no quiere decir que no puedan recibir fondos", ha subrayado.