Almeida dice que "acuerdo" con Vox "no ha habido" porque les distancia ese 1% que no comparten

Publicado 23/12/2019 12:54:37 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que "acuerdo, acuerdo" con Vox no ha habido --el presupuesto ha salido adelante con los votos a favor de PP y Cs y la abstención mientras que Más Madrid y PSOE no han votado-- porque les distancia con el grupo liderado por Javier Ortega Smith ese 1 por ciento que no comparten.

"Acuerdo, acuerdo, no ha habido porque si no Vox habría votado a favor", ha declarado Almeida a la salida del Pleno, donde ha indicado que se ha trabajado hasta el final para limar ese "desencuentro" en torno al 1 por ciento, donde se quedaron en un "punto muerto". Pero Vox "ha hecho un ejercicio de responsabilidad con la abstención para que se aprobaran los presupuestos", ha agradecido el primer edil.

El desencuentro se ha centrado en las subvenciones a la FRAVM, entre otras, porque PP y Vox tienen "enfoques conceptuales diferentes respecto a lo que denominan chiringuitos", ha declarado Almeida ya que sobre ese punto no se podía llegar a un acuerdo.

El presupuesto municipal para 2020 ha salido adelante con ese 99 por ciento que Vox sí apoyaba e incluyendo "como novedad" algunas transaccionales de la izquierda, como la relativa a Peironcely, porque no se han dejado llevar por "sectarismos ni dogmatismos".