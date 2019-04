Almeida dice que a él les gusta "la imagen de un centro donde no caigan ventas", por lo que revertirá Madrid Central

Publicado 24/04/2019 12:59:01 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que a él le gusta "la imagen de un distrito Centro donde no caigan las ventas", por lo que, ha reiterado, revertirá Madrid Central si llega al Consistorio tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

"A mí me gusta la imagen de un distrito Centro en el que no caigan ventas, donde no se registre la peor Semana Santa desde la crisis, que no es lo que sucede en este momento, porque hay un modelo que consiste en prohibir y restringir la entrada al Centro", ha indicado desde la sede del PP en Génova, antes de intervenir en un acto sobre la política económica del partido.

Las palabras de Almeida han llegado después de que la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya dicho este miércoles que "los atascos a las tres de la mañana un sábado" en la capital le hacían ver a los madrileños que su ciudad era "especial".

Martínez-Almeida apuesta por revertir la medida y plantea "un modelo de sostenibilidad ambiental con alternativas más eficaz y eficiente que Madrid Central". "Ya dijimos que íbamos a desconectar los semáforos de la A5; Madrid no se puede entender sin su corona metropolitana", ha concluido.