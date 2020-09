Almeida es distinguido con el galardón Fervor do Brasil por su "capacidad de construir consensos y diálogo"

José Luis Martínez-Almeida, distinguido con el galardón Fervor do Brasil

Convencido de que el premio no lo recibe por ser el alcalde sino por representar a "un pueblo como el de Madrid"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido distinguido con el galardón Fervor do Brasil, concedido por la embajada brasileña, por su "capacidad de construir consensos, su sentido de la oportunidad y su capacidad de diálogo".

El premio, que este año cumple su segunda edición, ha sido entregado por el embajador en España y Andorra, Pompeu Andreucci Neto, en el Día Nacional de Brasil, cuando se cumple el 198º aniversario de la independencia del país.

El embajador ha destacado la firma en el Ayuntamiento de los Pactos de la Villa o la puesta en marcha de la Tarjeta Familias, unido a las acciones encaminadas a los hoteles, restaurantes, cines y teatros para afrontar las consecuencias del coronavirus.

Pompeu Andreucci Neto ha destacado que con la Covid "se ha acabado el mundo tal y como se conocía". "¿Y ahora? Toca levantar la cabeza, ponerse en pie y descubrir dónde estamos. Estamos un poco perdidos, entre eras, lo que fue y lo que todavía no es, entre el pasado y el futuro, cuando sólo algunas generaciones tienen este privilegio, el de cambiar el mundo", ha sostenido.

"A alguien le toca la tarea de salir de la Caverna de Platón para absorber la esencia de las Ideas, con mayúsculas, y volver para mostrarnos el camino. Es un trabajo heroico que ya han empezado a construir algunos por un mundo mejor", ha indicado el embajador señalado a Almeida como una de esas personas.

"Eres el tipo que sale de la caverna, busca las Ideas y nos dice qué caminos tomar", se ha dirigido al alcalde, a quien ha transmitido que el premio se le concede también como reconocimiento por lo que ha hecho por los brasileños que viven en Madrid.

PREMIO PARA EL PUEBLO DE MADRID

José Luis Martínez-Almeida ha agradecido el galardón "con fervor y entusiasmo", para remarcar que lo que no ha cambiado con la pandemia es "el valor de las personas". Se ha mostrado convencido de que el premio no lo recibe por ser el alcalde sino porque representa a "un pueblo como el de Madrid, que lo ha pasado muy mal con la tragedia, que ha tenido reflejo más allá de las fronteras la titánica lucha de cuatro meses para vencer una situación tan adversa", un pueblo "que no se rinde en los peores momentos".

"El reto es ganarse el futuro", ha declarado Almeida, en la confianza de que esa nueva sociedad que surgirá tras la pandemia "va a ser necesariamente mejor", donde se puedan "eliminar determinadas artificialidades y centrarse en lo que importa".

Tampoco ha olvidado las estrechas relaciones que mantiene Madrid con Brasil a través de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), especialmente en los intercambios comerciales, para recordar que España es el segundo país inversor en Brasil.

Asimismo ha hecho un llamamiento a las empresas brasileñas para que recuerden que en Madrid tienen "su punto de acceso en Europa". Otro de los grandes nexos de unión es el turismo, que ha instado a fortalecer.

El acto ha terminado con la participación del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ha entregado al 'colchonero' Martínez-Almeida una camiseta del club rojiblanco con su apellido.

El Fervor do Brasil es el máximo reconocimiento otorgado por la Embajada de Brasil en España por los méritos y acciones e iniciativas llevadas a cabo por personas e instituciones en favor del estrechamiento y fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y España, la promoción de la imagen de Brasil y acercamiento entre ambas naciones, ha informado la embajada en un comunicado.

