Almeida enmarca en "sentido del humor" las palabras de Ayuso sobre autodeterminación de género

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enmarcado este martes en el "sentido del humor" las palabras vertidas ayer por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al ironizar con una posible autodeterminación de género de sus consejeros ("Enriqueta Ossorio") para que su Gobierno fuese más paritario.

"Nunca sobre el sentido del humor, sinceramente lo digo, en política nunca sobra. Mediante ese ejemplo, deja claro que la ley Trans permite cuestiones que no ayudan a la igualdad", ha manifestado el primer edil capitalino desde el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de la capital.

Y es que Díaz Ayuso ironizaba ayer con que su Gobierno podría ser más paritario si sus consejeros modificasen su género a través de la autodeterminación. "Tendremos a Enriqueta López o Enrique Ossorio", lanzó.

Martínez-Almeida ha defendido que "esa es una posibilidad que da la ley Trans", ya que "en España, en estos momentos, uno puede ir a cambiarse el nombre o sexo, porque sienta que el sexo que tiene no es el que le corresponde, pero no porque haya una realidad biológica o médica, ni un seguimiento médico que determine que eso es así".

Por ello, el regidor considera que "lo que hace la presidenta de la Comunidad es una crítica de una ley Trans que además desde el PP ya se ha dicho que será modificada de forma inmediata".

CELEBRACIÓN DEL 8M

Requerido por la celebración del 8M, Día de las Mujeres, este miércoles en el Consistorio, Almeida ha trasladado que habrá un acto en el que "se reivindique, como no puede ser de otra manera, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres".

"Para que esa igualdad se lleve a cabo, reivindicaremos que no ha habido ni un paso atrás en políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Madrid en estos años, y reivindicaremos que no debería ser un espacio de confrontación, enfrentamiento... sino que pese a poder tener distintas visiones, todos debemos aspirar a lo mismo, la igualdad real y efectiva entre hombre y mujer", ha expresado.

Por contra, sostiene Almeida, "no ayuda a la igualdad la ley del 'solo sí es sí'", ya que "nunca las mujeres han estado tan inseguras como con este Gobierno", así como tampoco ayuda "la ley Trans, que responde a una realidad emocional y no objetiva o biológica, no ayuda que Pedro Sánchez desesperado tenga que decir que va a aprobar una ley de paridad, que debería empezar por el Palacio de la Moncloa, porque en su gabinete es abrumador el número de hombres".