Almeida exige a Maestre que llame a Mónica García para pedirle una auditoría de los contratos sanitarios en pandemia

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que llame a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que se ponga en contacto con el exministro Salvador Illa y así pedirle una auditoría completa de los contratos sanitarios que se llevaron a cabo en pandemia.

Así ha respondido este miércoles después de que Maestre haya adelantado que en el Pleno de la próxima semana presentarán una proposición para poner en marcha una comisión de investigación sobre los contratos municipales de material sanitario durante la pandemia.

"Lo que sí le diría a Rita Maestres es que si quiere investigar lo tiene muy sencillo, que llame a la ministra de Sanidad, a Mónica García, a la sucesora de Salvador Illa, a su amiga entre comillas, y que le diga que inmediatamente el Ministerio de Sanidad haga una auditoría completa de todos los contratos de la pandemia durante el mandato de Illa", ha pedido Almeida.

En esta línea, ha asegurado que no acepta "lecciones" de una izquierda que cuando estaba en el Gobierno no aceptó ninguna de las comisiones de investigación propuestas. "A mí lo que me gusta es ver primero qué es lo que se propone, lo digo porque Rita Maestre cuando proponíamos una, antes de ver el texto, lo que proponíamos decía no, no y no", ha trasladado.