Almeida exige a Sánchez que Interior se encargue de los eventuales "desordenes públicos" tras la exhumación de Franco

Publicado 22/10/2019 15:05:36 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Interior se encargue de los eventuales "desórdenes públicos" que se puedan originar tras la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio este jueves.

"Que no se desentienda de las consecuencias. Que toda las competencias relativas al orden público le correspondan a la Delegación del Gobierno y, pro extensión, al ministerio del Interior", ha argumentado el regidor tras el desayuno informativo de Europa Press protagonizado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Murcia.

En esta línea, ha subrayado que no le preocupan los disturbios porque hay "unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen un trabajo admirable" y que la falta de confianza radica en los "mandos políticos" de las mismas.

Asimismo, ha reprochado a Sánchez que, al margen de la exhumación del dictador, "no tenga proyecto de futuro para España" y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones que busque "colgarse otra medalla" a dos semanas de las elecciones generales del 10N.

"¿Qué proyecto de futuro tiene para nosotros?, ¿Qué proyecto de verdad más allá de exhumar a Franco, más allá de que hace 44 años que fue enterrado Franco en el Valle de los Caído? No tiene otro proyecto más allá que Franco", ha cargado Almeida.

En otra clave, ha instado al Ejecutivo en funciones que "no dilaten más sus competencias" en materia de acogida de refugiados. "Hemos asumido unas funciones que no nos correspondían, porque no podemos permitir que haya personas durmiendo en la calle y por tanto tenemos que poner los recursos de la ciudad de Madrid para que esto no suceda", ha incidido.

A continuación, ha recordado que a lo largo del año han llegado a la región casi el doble de refugiados que en 2018, por lo que ha calificado de "límite" la situación de los espacios de acogida de la capital. "Que asuman que en Madrid no puede haber más gente durmiendo en la calle, que estamos asumiendo responsabilidades muy por encima de nuestras capacidades", ha concluido el alcalde de Madrid.

El pasado viernes el Ayuntamiento de Madrid ofertó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social un total de siete espacios, tanto de la capital como de la Comunidad, para alojar a un total de 1.350 demandantes de asilo y refugio.