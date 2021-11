Almeida insta a Vox a desvelar si no quieren negociar Presupuestos pero "que luego no se queje de cordones sanitarios"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al Grupo Municipal de Vox que manifiesten si no quieren negociar el proyecto de Presupuestos de la capital para 2022, pero que "luego no se quejen de cordones sanitarios".

"Si no lo quiere hacer, que lo diga, pero que luego no se queje de los cordones sanitarios. Nosotros no aislamos a Vox. Quien se aísla son ellos no sentándose a negociar, pues no permite que los madrileños tengan dinero en los bolsillos, que los bomberos puedan incorporar efectivos", ha expresado ante los medios de comunicación tras recorrer la reformada Plaza de España.

Almeida, que ha vaticinado que "será un año muy difícil de ejecutar si no hay presupuesto", ha lamentado que el Gobierno municipal aún "no haya tenido una respuesta" cuando ya ha pasado una semana desde que le envío el proyecto con un tarjetón en el que pedía sentarse a negociar las cuentas.

En este punto, ha lamentado que "cada día que pasa es un día menos para el acuerdo, para que la Policía tenga unidades de distrito, cada día que Vox deja pasar sin responder al equipo de Gobierno, es un día más o un día menos para ponerlos en marcha".

Considera que la formación que lidera Javier Ortega Smith en Cibeles "tiene la responsabilidad, al menos política, de sentarse a negociar estros presupuestos".