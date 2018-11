Almeida lamenta que Madrid esté "atascada" con y sin lluvia, y critica ejecución de 1,75% en mantenimiento de túneles

Publicado 05/11/2018 12:49:51 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este lunes que Madrid esté "atascada" con y sin lluvia, y ha criticado una ejecución del 1,75 por ciento en el mantenimiento de túneles, de los cuales cuatro han tenido que cerrar hoy.

"¿Cómo una ciudad con 1.000 millones de superávit no mantiene sus túneles? Han ejecutado un 1,75 por ciento del presupuesto de mantenimiento de los túneles", ha aseverado Almeida ante la prensa tras visitar el centro de mayores del barrio de La Estrella.

Además, Martínez-Almeida ha asegurado que la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, "dijo a los madrileños que el problema estaba en que los gobiernos del PP no habían conservado los túneles". "Pero, ¿cuántos años llevas gobernando Madrid? Tres años y medio", ha respondido, para señalar que es una "desvergüenza, indignidad y desfachatez decir que es por el PP".

En opinión de Almeida, "Madrid está atascada", pese a que la alcaldesa, Manuela Carmena, "vive en su Carmenolandia" y considere que los atascos son "puntuales". "No sé si puede seguir manteniendo esa opinión", ha añadido.

Además, el portavoz de los 'populares' en Cibeles considera "intolerable que no se haya previsto un dispositivo de gestión del tráfico más adecuado que haya evitado el caos circulatorio", que es "el anticipo del caos que se generará por la entrada en vigor de Madrid Central". "Cuando no hay alternativas por transporte público, cuando se tiene que seguir usando el coche privado por la no previsión del Ayuntamiento, esto va a seguir pasando aunque no se produzcan las lluvias", ha concluido.