Almeida lamenta que Vox no apoye declaración sobre el 8M, un texto "asumible" con independencia de las "ideas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este martes que el grupo municipal de Vox no apoye la declaración institucional propuesta sobre la jornada del Día de la Mujer, el 8 de marzo, pues se trata de un texto "asumible" con independencia de las "ideas" que cada persona pueda tener.

Tal y como recoge el texto, que será presentado finalmente como proposición el próximo 25 de febrero, los grupos firmantes se comprometen a condenar "las muestras de odio hacia las mujeres y el negacionismo de la violencia de género", así como "condenar expresamente los asesinatos de mujeres" en la capital. Vox no ha suscrito esto.

"Lo lamento profundamente", ha señalado el regidor ante los medios de comunicación al ser requerido por esta cuestión. Martínez-Almeida entiende que la lucha contra la violencia de género "tiene que unir desde las diferencias", y ha apuntado que el texto planteado "es asumible por PP, Cs, Más Madrid y PSOE", y que "será Vox quien explique por qué no puede asumir esta declaración institucional".

El regidor madrileño ha asegurado que "no se puede estar siempre tratando de plantear diferencias que no están justificadas, no se puede estar siempre tratando de no encontrar puntos de acuerdo, no se puede estar siempre tratando de marcar diferencias que no están justificadas, y menos en cuestiones tan importantes".

"Es obvio y es conocido que no mantengo las mismas posturas que la izquierda en relación a lo que ellos entienden como feminismo. Estoy diametralmente opuesto a esas tesis, lo que no quiere decir que no podamos llegar a acuerdo sobre una declaración institucional en el Día de la Mujer", ha explicado.

Así, comprende que "quien no quiera entender eso, y quien se quiera situar en posiciones que no abundan en el interés general, tendrá que explicarlo", ya que "de vez en cuando hay que mirar un poco más por el interés general".