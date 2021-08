Almeida: "¿Qué le va a decir Sánchez a Aragonès que no le pueda decir delante del resto de presidentes autonómicos?"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado este lunes "¿qué le va a decir Pedro Sánchez a Pere Aragonès que no le pueda decir delante del resto de presidentes autonómicos?" en la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.

Esta Comisión Bilateral se celebra tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca a la que no asistió el presidente de la Generalitat. "¿Qué va a negociar con Aragonès que no fuera capaz de negociar con el resto de presidentes de comunidades autónomas?, ¿Que trato especial le va a dar para permitir no ir a la Conferencia?", ha requerido a continuación.

En este punto, desde el centro deportivo municipal Casa de Campo, Almeida ha llamado a imaginar "que otra comunidad dijera que no va a la Conferencia pero luego le exija lo que en público no le puede exigir".

"Ya sabemos que esa España multinivel es la España de españoles de primera, que para Sánchez son los que se niegan a sentarse con el resto, y los de segunda, que son los que entienden que esto es un proyecto común", ha concluido.

589405.1.260.149.20210802140632