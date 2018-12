Almeida llama a "estar vigilantes" para que en España no se replique la situación de Venezuela: "Puede pasar aquí"

Publicado 10/12/2018 13:25:24 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento este lunes para "estar vigilantes" y "a la vanguardia de la defensa de la libertad" para que en España no se replique la situación que actualmente se vive en Venezuela, ya que "lo que pasó allí puede pasar aquí".

"Aquí hay líderes políticos que dicen que en Venezuela se come tres veces al día, o que hay grandes avances. Esos líderes desgraciadamente están aquí y aspiran a gobernar España, lo que pasó allí puede pasar aquí como no estemos vigilantes y a la vanguardia de la defensa de la libertad", ha expresado durante su intervención por el acto "en defensa por Venezuela" organizado por el PP coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Celebrado en la Caja de Música de CentroCentro ha contado con la presencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, Adolfo Suárez Illana o el exconsejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada, entre otros. Han estado presentes además la práctica totalidad de ediles del Grupo Municipal del PP y la concejal de Ciudadanos Sofía Miranda.

Almeida ha hecho una "mención especial" a Aguirre, ya que "parte de su legado como portavoz del PP" ha sido la defensa de las libertades. "Gracias por haber acompañado a estos héroes de la libertad, es parte de tu legado", ha apuntado.

El portavoz del PP en Cibeles ha recordado que en julio de 2017 Leopoldo López pidió a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en una reunión en el Consistorio, "que hubiera un acto institucional para los presos políticos en Venezuela". "Ella, mirando a los ojos dijo que sí, que habría ese acto institucional. Los que la conocemos, sabíamos que mentía... puso esa mirada fría que la caracteriza", ha expresado.

"Igual que yo sabía que no se haría ese acto, me sentí orgulloso de que quisierais hacerlo en Madrid, porque es un símbolo para vosotros, y me sentí muy orgullo. Porque no hay que confundir a la alcaldesa con los madrileños", ha continuado.

Para Almeida, "al final los antifascistas de ayer y de hoy, no son sino los comunistas de siempre", una ideología, el comunismo, "en nombre de la cual se han producido millones de asesinatos y las más grandes vulneraciones de derechos humanos". Ha recordado como hitos la caída del muro de Berlín o las protestas de la plaza de Tiananmén.