Almeida llama a "no distinguir" entre elecciones del 28M y generales porque en ambas se lanza "mensaje a Pedro Sánchez"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado este lunes a "no distinguir" entre las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales, ya que en ambas se envía un "mensaje" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A nadie se le escapa la importancia de estas elecciones, que reivindico. Es necesario hablar de los problemas de los ciudadanos, pero es indisociable que las elecciones del 28M tenemos una oportunidad extraordinaria de elegir alcaldes y presidentes, pero también, de lanzar un mensaje a Pedro Sánchez", ha explicado en un desayuno informativo de Club Siglo XXI.

Por ello ha pedido "no elegir entre unas y otras" así como ha apuntado que "el mensaje nacional va a estar presente, porque los madrileños no pueden olvidar los agravios de Pedro Sánchez". "Se hostigó a la ciudad y a la Comunidad, hubo adjetivos muy gruesos contra los propios madrileños, se habló de independentismo madrileño; no podemos olvidar el trato discriminatorio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ha finalizado.

Martínez-Almeida considera de este modo que el 28M es "la mejor moción de censura a Pedro Sánchez" y no la que prepara Vox, "destinada al fracaso" porque "no dan los números" y "Pedro Sánchez va a tratar de aprovecharla". Por ello ha defendido la postura de abstención del PP en la misma.

Requerido por el tipo de campaña que va a llevar a cabo, el regidor ha reivindicado que se pondrá en valor "todo lo que se ha logrado" en un mandato con "una situación complicada".