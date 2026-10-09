Almeida no secundó una "pantomima" orquestada por quienes "reivindican a Maricarmen pero le dieron un piso a Jessica"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no se arrepiente de no haber secundado el minuto de silencio propuesto por la izquierda en memoria de la octogenaria Maricarmen Abascal, fallecida el pasado miércoles, los mismos que "reivindican a Maricarmen pero le dieron un piso a Jessica", una de las amantes del exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

"No me arrepiento porque no voy a participar de la pantomima que han montado algunos desde el punto de vista político faltando el respeto a la memoria de Maricarmen porque hay algunos que hablan de Maricarmen únicamente como estrategia electoral y hay otros que conseguimos que Maricarmen hubiera podido volver a su casa", ha asegurado desde el Centro de Protección Animal.

Almeida ha declarado que "los que ahora reivindican a Maricarmen le dieron un piso a Jessica". "Y los que dicen que humillamos la memoria de Maricarmen fuimos los que conseguimos que pudiera volver a su casa, si desgraciadamente no hubiera fallecido", ha insistido.

El alcalde ha asegurado que en el PP no van a dar "ni un paso atrás ni agachar la cabeza frente a una izquierda que solo piensa en Maricarmen como una reactivación y una movilización pero que no tiene mucho más interés".

"¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO DE ESPAÑA POR MARICARMEN?"

De nuevo se ha preguntado "qué ha hecho el Gobierno de España por Maricarmen? ¿Qué hicieron en vida de Maricarmen por ella? Además de no responder a una carta que envió a Pedro Sánchez y que no respondió".

"Respetar la memoria de Maricarmen no es incompatible con decir que no vamos a participar de estrategias políticas respecto de Maricarmen", ha resumido. "Tanto la respetamos que fue el Ayuntamiento de Madrid el que primero le proporcionó servicios sociales, el que luego pudo permitir que se llegara a ese acuerdo con la propiedad para que hubiera podido volver a su casa mientras que aquellos que hacen un minuto de silencio no emplearon un solo minuto en vida de Maricarmen para resolver el problema tan grave que ella tenía", ha insistido.

"No me voy a aprovechar de Maricarmen pero tampoco voy a dejar que otros se aprovechen ni voy a ocultar lo que el Ayuntamiento de Madrid, a diferencia del Gobierno de España, sí hizo por Maricarmen en vida", ha defendido.

También ha pedido a la izquierda en el Ayuntamiento por qué se opuso en el Pleno extraordinario celebrado ayer a los dos instrumentos urbanísticos para "permitir construir en la ciudad 18.400 viviendas protegidas".

Es "vivienda protegida que va directamente a las personas que en peores situaciones de condiciones de acceso a la vivienda se encuentran, que peores condiciones económicas tienen para acceder a la vivienda". "¿Cómo se puede negar en los tiempos que corren a autorizar que se construyan 18.400 viviendas protegidas en la ciudad?", se ha preguntado.

Al alcalde le resulta "incompatible guardar un minuto de silencio por Maricarmen y votar en contra de que se puedan hacer 18.000 viviendas protegidas". "Nosotros creemos que la mejor forma de honrar la memoria de Maricarmen es que haya 18.400 viviendas adicionales protegidas en la ciudad de Madrid", ha declarado.