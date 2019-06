Almeida no ha tenido "noticias de Vox" desde su última reunión la semana pasada y les pide no bloquear la Comunidad

Publicado 24/06/2019 12:41:20 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que no ha tenido "noticias de Vox" desde su última reunión la semana pasada en Cibeles, en la que se hicieron "una serie de propuestas razonables y sensatas", y les ha pedido no bloquear las negociaciones en el Gobierno regional.

"Desde ese momento, por tanto, estoy esperando a que Vox haga caso del planteamiento frente a lo que se habló la semana pasada; no nos ha llegado ninguna propuesta y lo que digo es que nos jugamos lo suficiente en la Comunidad de Madrid como para bloquear las negociaciones en la Comunidad de Madrid", ha apuntado desde El Retiro, tras el acto por el patrón de la Policía Municipal.

Así se ha manifestado Almeida requerido por la posibilidad de que Vox haya solicitado quedarse con el área de Medio Ambiente (ahora mismo inserta en Movilidad y al frente de la cual está el 'popular' Borja Carabante). Tal y como ha expresado no ha tenido ningún conocimiento más desde su último encuentro, y ha reiterado que el PP "siempre cumple" sus acuerdos.

"También tengo que pedir un ejercicio de responsabilidad a todos los partidos que están implicados en el mantenimiento de un gobierno de centro derecha liberal en la Comunidad de Madrid; que no se bloqueé por cuestiones ajenas a la Comunidad Madrid, porque ningún votante de centro-derecha de los tres partidos entendería que el 11 de julio Isabel Díaz Ayuso no fuera presidente de la Comunidad de Madrid no atendiendo al interés general sino a intereses de un determinado partido", ha expresado a renglón seguido.

Por ello ha pedido que arranquen ya las negociaciones en el Gobierno regional, y que se llegue a un acuerdo "por el bien de todos los madrileños". "No sé si eso implica sentarse, o sí eso implica hacer una foto, yo lo único que quiero es que se llegue a un acuerdo", ha apuntado.