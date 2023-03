Almeida no tiene "prisa" por elaborar la lista electoral del PP a Cibeles, que se hará "de acuerdo" con Ayuso

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este lunes que no tiene "prisa" por elaborar la lista electoral que lo acompañará para revalidar la Alcaldía en las elecciones municipales del 28 de mayo y que se pergeñará de común acuerdo con la presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, el regidor capitalino ha explicado que "la lista se presenta el 23, 24 de abril", por lo que ha añadido que "no hay que tener tanta prisa" para presentarla.

A continuación ha recordado que en 2019 se presentó "el penúltimo día del plazo legal" así como ha defendido que en su elaboración "habrá acuerdo, como no puede ser de otra manera, entre Isabel" Díaz Ayuso y él mismo.

Martínez-Almeida ha explicado en este sentido que "la lista electoral la decide el Comité Electoral Nacional por ser un municipio de más de 500.000 habitantes", si bien esta se debate "entre la Dirección Regional y el candidato, como siempre ha sucedido".

Respecto a la posibilidad de una lista cremallera, el alcalde de Madrid ha recordado que de sus 15 concejales actuales, 9 son mujeres (Inmaculada Sanz, Paloma García Romero, Engracia Hidalgo, Almudena Maíllo, Loreto Sordo, Blanca Pinedo, Cayetana Hernández, Andrea Levy y Sonia Cea) frente a seis hombres, y que de los cinco puestos que corresponden al PP en la Junta de Gobierno, cuatro los ocupan mujeres.

Requerido por el expresidente del PP, Pablo Casado, Almeida ha reiterado su gratitud por la confianza que depositó en él para ser el candidato del partido a Cibeles en 2019 así como portavoz nacional, si bien ha reconocido que "no era fácil compatibilizar ambos cargos", algo de lo que "uno aprende". "Las experiencias en la vida están ahí. Uno no puede decir me equivoqué o no", ha subrayado.

Además, ha negado que "haya interés" en "borrar" la etapa de Casado en el PP, que "acabó de manera traumática", "cuando comieron juntos (el actual presidente) Alberto Núñez Feijóo y él".