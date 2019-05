Almeida pondrá en marcha un "Samur del mayor" y un programa de pulseras para detectar alteraciones de salud

Publicado 21/05/2019 12:27:18 CET

Creará siete centros de mayores, tres centros de día y ampliará otros cuatro centros

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que si se hace con el bastón de mando de la capital pondrá en marcha un "Samur de los mayores" para aquellas personas que tengan o superen los 80 años, unas 77.000 personas, con el fin de acabar con la soledad no deseada, así como un programa pionero de pulseras para detectar alteraciones de la salud en los mayores.

"Crearemos el Samur de los mayores, dirigido a garantizar que los mayores por encima de 80 años, que son más de 77.000 personas, tengan un Samur específico y propio para prevenir situaciones de soledad no deseada. Os lo merecéis. Os lo habéis ganado", ha lanzado Almeida ante los congregados en el centro cultural 'El Torito', en Moratalaz, un distrito que tiene la media de edad más alta de Madrid.

Este Samur del Mayor consiste en diez unidades móviles de trabajo social que se desplazarán a los hogares de los mayores para la valoración y tramitación urgente de los oportunos servicios. El coste será de 5 millones al año. Dos millones de euros se destinarán al reparto de pulseras, que irán a parar a 1.000 personas mayores.

Todo ello compone el programa contra la soledad no deseada perfilado por Almeida, al que destinará un total de 145 millones de euros en cuatro años. Se pondrá en marcha una campaña de sensibilización para llegar a todas las personas mayores de 80 años que viven solas. Se incrementará el número de los trabajadores sociales en los 21 distritos.

Almeida ha asegurado que "la política social no se hace con pancartas, con palabras sociales, no son gestos huecos", por lo que pondrá en marcha esta serie de medidas. Ha recordado además que el Samur, "la institución más valorada por los madrileños", fue creado por el alcalde Álvarez del Manzano (que cierra su lista). De este servicio ha lamentado que con el Gobierno municipal de Ahora Madrid "esté perdiendo tiempo de respuesta".

"Os debemos tanto que no vale con un gracias, sí con un infinitas gracias. España no sería lo mismo si no es por todos y cada uno de vosotros. Solo os podemos mirar con agradecimiento sabiendo que habéis construido lo mejor de Madrid y de España", se ha dirigido a los mayores, para apostillar que recuperará el lema "los mayores primero".

Además, Martínez-Almeida ha anunciado que construirán siete nuevos centros de mayores, tres centros de día, y ampliarán cuatro centros de mayores. También retirará el reglamento de los centros de mayores, quitará autonomía de las juntas directivas de los centros de mayores, "porque desconfían de la experiencia y sabiduría" de los mayores. "Creen que no sois vosotros los que podéis determinar qué acciones hacer y cuáles no", ha criticado.

El candidato 'popular' potenciará el servicio de comida a domicilio con 3 millones de euros anuales, y se llegará a las 5.000 personas atendidas. La ayuda a domicilio de Almeida prevé atender a 40.000 personas.