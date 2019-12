Almeida pregunta a Vox "si merece la pena" prorrogar los presupuestos de Carmena si solo discrepan en un 1%

Publicado 12/12/2019 18:15:32 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado hoy al Grupo Municipal de Vox "si merece la pena" que se prorroguen los presupuestos del Gobierno anterior, liderado por Manuela Carmena, si solo discrepan en el 1 por ciento de las partidas presupuestarias planificadas para 2020 por el Gobierno local.

"Lo que he entendido del mensaje de hoy de Vox es que el 99 por ciento (del proyecto de Cuentas Públicas) obedece a su impulso. Si ese es el marco argumental de Vox, todos los madrileños estaremos de acuerdo que cuando solo hay un 1 por ciento de desacuerdo no merece la pena que sigan los Presupuestos de Carmena. ¿De verdad por un 1 por ciento en discrepancia se van a prorrogar los Presupuestos de Carmena?", ha preguntado durante la visita esta tarde a la Zona Verde de la Cumbre Mundial del Clima.

Almeida ha señalado que en una negociación "todo el mundo tiene que ceder en algo", pero a Vox no les va a exigir que cedan en ese 1 por ciento de discrepancia, a pesar de que se trata de 5 millones de euros, "que no representan ni el 0,05 por ciento del Presupuesto". "Vox sabe perfectamente que no merece la pena aprobar unos presupuestos que bajan impuestos, aumentan la inversión y reducen deuda en el Ayuntamiento", ha apostillado