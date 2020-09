Almeida reconoce que las restricciones en 6 distritos darán lugar a "situaciones curiosas" en zonas limítrofes

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que las restricciones que arrancan este lunes en zonas básicas de 6 distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) para frenar el aumento de contagios en Covid-19 darán lugar a "situaciones curiosas", sobre todo en zonas limítrofes, algo que no exime de cumplir la norma.

Así, ha aseverado que "es una cuestión que suele pasar", ya que "al final la norma establece elementos fronterizos que causan extrañeza". "Habrá situaciones en las que se pueda estar en un bar en un sitio, y no en otro a 10 metros. Son situaciones curiosas que no eximen del cumplimiento de la norma aunque nos pueda causar extrañeza", ha expresado en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

Ha explicacado que la Policía Municipal en estos primeros días tiene la instrucción de informar, ya que "los ciudadanos tienen primero que conocer, saber cuáles son las restricciones, las zonas, y no se puede empezar a sancionar desde un primer momento". Entiende el regidor que "no sería justo que no fueran primero informados".

Si bien, ha recordado que es obligatorio "justificar que se está en uno de esos supuestos o excepciones de la Comunidad de Madrid" para entrar o salir de estas áreas, y ha pedido "comprensión a los ciudadanos".

Además, ha vuelto a hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, ya que "no se puede pensar que los que no viven en esas zonas, no tienen ningún problema". "Debemos estar todos concienciados. Vivir en Fuencarral o en otros distritos de Madrid nos afecta a todos, y no se puede predicar solo de aquellos más afectados directamente", ha añañdido.

Por ello en esas 26 zonas básicas con restricciones "habrá vigilancia especial", pero la Policía Municipal "estará vigilante" en toda la ciudad, pues es "un virus que afecta a toda la ciudad", por lo que se requiere un "esfuerzo colectivo".