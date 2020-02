Almeida responde a Ribera que su reunión "no puede pasar de febrero" y le pide que abandone "política de confrontación"

Actualizado 12/02/2020 12:36:02 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este miércoles a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que la reunión entre ambos "no puede pasar de febrero" y le ha pedido que abandone la "política de confrontación" con el Consistorio.

Martínez-Almeida ha preguntado "si de verdad (la ministra) no ha tenido tiempo para devolver las dos cartas" que le envió solicitando una reunión. "¿De verdad la señora Ribera no tiene a nadie a su lado que le pueda redactar una carta, unas breves líneas en las que ponga que acepta o no la reunión? Es así de sencillo", ha apuntado a continuación tras asistir a la presentación de la ampliación de Bicimadrid.

Por su parte, Teresa Ribera ha confirmado que su Secretaría está buscando una fecha para reunirse con el alcalde de Madrid y ha defendido que hay alternativas a la almendra central "más allá de mensajes un poco ambiguos".

Además, la ministra ha justificado la falta de encuentro en que en este inicio de legislatura está teniendo una agenda "bastante densa". Sin embargo, Almeida entiende que para Ribera "es mucho más fácil entrar en dialéctica de confrontación que tratar de buscar espacios de diálogo, comunes".

El alcalde madrileño quiere esa reunión "cara a cara" para que "antes de seguir atacando pueda opinar con fundamento". "Sabemos que a este gobierno no le gusta opinar con criterio. El rigor es algo lejano a sus conductas", ha manifestado.