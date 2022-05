Almeida, "satisfecho" con su comparecencia en la comisión al demostrar "línea de coherencia y transmisión de verdad"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que se encuentra "satisfecho" con su comparecencia, ayer, en la comisión de investigación extraordinaria sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pues considera que demostró "línea de coherencia y transmisión de verdad".

"Estoy satisfecho porque a pesar de lo que ha dicho la oposición de que yo había mentido, no fueron capaces de acreditar ni una sola mentira. La política no puede limitarse a afectar a la honorabilidad de las personas, sino que hay que acreditar dónde he mentido", ha señalado ante los periodistas desde el Jardín Botánico tras la presentación del Gastrofestival.

Martínez-Almeida ha defendido que en su intervención de ayer dijo "exactamente lo mismo" que el primer día, "y ha sido la línea de coherencia y de transmisión de verdad de que no se ha producido ningún espionaje".

Considera que la oposición "trata de agarrarse a clavos ardiendo para dar explicaciones a sus parroquias, pero son incompatibles con la verdad demostrada". "Estoy satisfecho de mi intervención, de cumplir con el mandato de acudir a la comisión y de la forma en que respondí. No falté a respeto, en ningún momento insulté. Los madrileños tienen claro que no ha habido espionaje en el Ayuntamiento de Madrid", ha finalizado.

666291.1.260.149.20220510131306