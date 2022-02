Almeida señala a Batet por no aplicar el Reglamento al "actuar en connivencia con Sánchez" para aprobar reforma laboral

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a señalar este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no aplicar el Reglamento del Congreso y "despejar dudas" sobre la votación del diputado 'popular' en la reforma laboral porque "actuó en connivencia con Sánchez" para aprobar la ley.

"El artículo 82 establece que después del voto telemático habrá que hacer una llamada telefónica. Que es lo que habría que haber hecho, la necesidad de comprobar. Si hubiera aplicado el Reglamento, se acabaron las dudas. La pregunta es por qué no quiso aplicar el reglamento cuando un diputado denuncia que ha habido un error informático", ha indicado ante los medios de comunicación, desde la Galería de Cristales de Cibeles.

Allí ha insistido en que "hubo un fraude democrático a la voluntad de un representante de la soberanía nacional", y que ante estos "los hechos son claros". Ha defendido además a Casero, quien "ha dejado nítido qué sucedió, que votó, qué se produjo".

"Si un diputado dijo que ha habido un error en el voto emitido, ¿cómo es posible que la presidenta del Congreso, que estaba advertida, no hiciera las comprobaciones? En términos democráticos y en términos jurídicos, lo lógico es que la presidenta comprobara que se ha producido o no, pero no se puede estar en la situación de no querer hacer nada", ha explicado a renglón seguido.

Por ello entiende que Batet "no actuó como debía porque mintió al decir que era una cuestión de la Mesa, que no se había reunido". Ha explicado que "lo que se produjo es un error" y se ha remitido a "la versión de Casero".

"La versión que ha dado es que votó una determinada cosa y no se reflejó adecuadamente. Las dudas de Casero se debían haber resuelto antes de la votación. No debíamos estar hoy debatiendo si fue error humano o técnico", ha continuado.

"A los que nos dicen que sin aportar una prueba acusamos de fraude, pucherazo... ¿se puede negar que haya fraude a la voluntad de un diputado si cuando anuncia que hay un error no se comprueba y no se hace absolutamente nada?", ha requerido.

