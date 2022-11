Almeida sostiene que "no hay una sola encuesta que no diga que PP ganará con gran diferencia" en Madrid en mayo de 2023

"Solo hay dos alternativas en mayo de 2023, o gobierna el sanchismo o la libertad del PP. No habrá más", apunta

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que "no hay una sola encuesta, ni de las publicadas, ni de las no publicadas, que no diga que el PP ganará con gran diferencia" en la capital en mayo de 2023.

"Todas las encuestas que se han publicado dicen que el PP en la ciudad de Madrid va a ganar y con gran diferencia respecto de la segunda lista. No hay una sola encuesta de las publicadas y de las no publicadas que no digan que el PP va a ganar con gran diferencia", ha expresado ante los periodistas a su llegada a la Junta Municipal del distrito Centro.

En este sentido, ha señalado que los 'populares' tienen "prácticamente garantizado ser la lista más votada y teniendo esa mayoría amplia que tenga un Gobierno estable". "Eso nos induce a trabajar más, y más duro", ha apostillado a renglón seguido.

Considera el regidor que "es imprescindible tener un Gobierno fuerte, un Gobierno estable, de una mayoría social amplia en la ciudad de Madrid" y que "no hay un solo partido que no se cambiara por la situación demoscópica de la ciudad de Madrid".