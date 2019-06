Almeida ya está en contacto con Vox y a la espera de reunirse con ellos aunque "sin prisa ni desasosiego"

Publicado 10/06/2019 15:06:08 CET

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha contactado con Vox y está a la espera de reunirse con la formación liderada por Santiago Abascal, aunque "sin prisa ni desasosiego".

Fuentes populares han asegurado a Europa Press que el propio Almeida cursó sendas invitaciones a reunirse tanto a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, como al de Vox, Javier Ortega Smith. Mientras que con la primera tuvo un encuentro y los equipos negociadores de ambos ya se han reunido, no ha sido así con Vox.

Sin embargo, esto no significa, han continuado estas fuentes, que no se quieran reunir con ellos. Postura contraria a la expresada este pasado viernes por el miembro de la Ejecutiva permanente de Cs, Miguel Gutiérrez, quien llegó a asegurar que el encuentro con Vox no tenía "ningún sentido" hasta que no hubieran llegado a un acuerdo "los dos partidos que más suman para desalojar a Carmena", esto es PP y Cs.

Por su parte, Ortega Smith ha asegurado que no entiende cuál es el inconveniente para formar un gobierno tripartito con el PP y Ciudadanos y ha instado a ambos partidos que se pongan de acuerdo sobre quién es el alcalde, pues no pondrá problemas a que sea José Luis Martínez Almeida o Begoña Villacís.

Esta cuestión fue el escollo que protagonizó la reunión entre el PP y Ciudadanos el pasado viernes. La número 2 de Almeida, Andrea Levy, lamentó la "indefinición" de Ciudadanos para hacer alcalde a Martínez-Almeida. Por su parte, la formación 'naranja' acusó a los populares de querer hablar únicamente de sillas y no así de programas o propuestas para la capital.

Previo a esta reunión del pasado viernes, Almeida y Villacís habían mantenido un encuentro caracterizado por la "buena sintonía" entre ambos con la propuesta de hacer realidad el "cambio" en Madrid.

Será este sábado cuando se constituyan los consistorios de toda España, también el de Madrid, y si no hay acuerdo de investidura, gobernaría automáticamente la lista más votada, esto es, Manuela Carmena.

Ninguno de los partidos de centro-derecha quiere esto, ya lo aseveraron el pasado viernes tras la reunión, y este mismo lunes Ortega Smith ha asegurado que "no concibe" que la actual regidora pueda ser investida de nuevo alcaldesa, algo que le parecería "vergonzoso" y una "traición" a la mayoría de los madrileños.

Por tanto, el también secretario general de Vox ha dicho que su formación está haciendo "lo imposible" para lograr que "eso no ocurra" y pedirle a PP y Ciudadanos que acudan a una negociación que permita fraguar un pacto.