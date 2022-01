Almudena Grandes podría ser nombrada Hija Predilecta de Madrid en el Pleno de Cibeles de febrero

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora Almudena Grandes podría ser nombrada Hija Predilecta de Madrid en el Pleno de Cibeles del mes de febrero, ha adelantado el área de Cultura en la comisión del ramo.

La Secretaria General Técnica del área, Carmen González, ha explicado que el objetivo inicial era que el expediente pasara por esta comisión y por el Pleno de la próxima semana pero el descanso navideño ha retrasado las previsiones.

Ha sido la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, la que ha elevado una pregunta sobre los plazos para este reconocimiento, conseguido como uno de los puntos de acuerdo con el Gobierno municipal para el apoyo del presupuesto y a pesar de las declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que en una entrevista en 'OkDiario' afirmó que Grandes no merecía ese reconocimiento, aunque puntualizando que esas palabras no suponen descalificación alguna.

Higueras ha tildado de "deplorables" esas declaraciones y ha sostenido que los madrileños "no merecen pasar más días sin la disculpa del alcalde", para subrayar que "la memoria de Almudena Grandes quedará para siempre en la memoria de Madrid y las palabras de Almeida en el olvido de la historia".

La portavoz de Recupera Madrid ha insistido en que su formación consiguió "convertir las palabras en hechos" al apoyar el presupuesto a cambio de lograr, por ejemplo, el reconocimiento a la escritora y "rompiendo con el no por el no", algo que han podido hacer "al no estar adscritos a ningún partido".

Al PP le ha agradecido su "valentía" por cogerles la mano "y no depender de la extrema derecha", mientras que no ha obviado las críticas que han recibido como Grupo Mixto por la izquierda por respaldar un presupuesto que saben "que no es progresista pero que incorpora medidas progresistas".

El área ya ha iniciado el preceptivo expediente, un trabajo "sencillo" y que incluye la semblanza de la autora. Ya se tiene preparado el decreto del alcalde y se ha nombrado instructor y secretario del expediente.