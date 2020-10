Alrededor de 1.000 profesores del "Plan Ayuso" no han llegado a los centros educativos, según UGT

La Consejería asegura que se han contratado "casi la totalidad" de los 11.000 prometidos

UGT de Madrid ha denunciado este miércoles a través de un comunicado que faltan por llegar alrededor de 1.000 docentes del plan anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de vuelta a las aulas.

Tal y como ha recordado UGT, el "Plan Ayuso", anunciado el 25 de agosto, "a menos de diez días del inicio de curso", establecía la reducción de ratios, la contratación de casi 11.000 docentes, la incorporación progresiva del alumnado, la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO, con el desdoble de grupos y la instalación de barracones para ubicar los grupos resultantes.

Asimismo, contemplaba la adquisición de recursos digitales para centros, profesorado y alumnado, la mejora de las plataformas digitales, conexiones y programas informáticos para la impartición de teledocencia, entre otras medidas, que, a juicio del sindicato, "llegaban tarde".

"Se habían perdido dos meses esenciales para poder hacer frente a la situación real. Dos meses que los centros, el profesorado y el alumnado: la comunidad educativa, en fin, llevamos de retraso", ha señalado la organización sindical.

De este modo, según UGT, "los barracones aún no han llegado a los centros, faltan por llegar alrededor de 1.000 docentes del Plan Ayuso, el control Covid de los centros supone 'apañárselas como se pueda', puesto que la coordinación con la Dirección General de Salud Pública es imposible, y las medidas para impartir teledocencia son insuficientes, complejas y, muchas veces, inadecuadas y contradictorias, por poder vulnerar la ley de protección de datos".

La organización sindical ha asegurado que "la contratación de docentes para el presente curso sigue sin haberse completado", a lo que hay que añadir que las sustituciones por confinamientos Covid y bajas por enfermedad "apenas llegan a los centros educativos".

"Hay alumnos que, a día de hoy, no conocen a una parte de sus profesores", ha asegurado UGT, que también ha constatado que algunas direcciones están obligando al resto del profesorado a hacer las sustituciones, "convirtiendo las guardias en horas lectivas y vulnerando la normativa".

Ante esta situación, ha advertido de que "la falta de profesorado puede afectar a la consecución, ya de por sí difícil, de los objetivos del curso, toda vez que se han perdido un importante número de horas lectivas, lo que sumado a las dificultades generadas el curso anterior crea obstáculos, tal vez insalvables, para conseguir resolver los desfases que se han podido producir, aumentando la desigualdad de oportunidades y provocando una brecha educativa y social grave".

ACUSA A LA COMUNIDAD DE ADOPTAR LA POSICIÓN "MENOS PREVISORA"

"Haber adoptado la posición menos previsora ante el Covid-19 ha sido un error. Una cosa es no crear alarma entre la ciudadanía y otra, que no puede obviar ningún gobierno, es estar preparado para lo peor, y Madrid no estaba preparado para ello", ha criticado UGT.

Según la organización sindical, "las condiciones en que se está impartiendo docencia en este momento no son las adecuadas, no cumplen, a dos meses de su presentación, el ya tardío Plan Ayuso y están dejando al alumnado, al profesorado y a las familias en una situación difícil de resolver".

LA CONSEJERÍA DICE QUE SE HAN CONTRATADO "CASI LA TOTALIDAD"

Desde la Consejería de Educación y Juventud han asegurado que "ya se han contratado casi la totalidad de los 11.000 docentes prometidos", al tiempo que han destacado que la contratación "se ha realizado con la mayor celeridad, teniendo en cuenta que es una medida extraordinaria por motivos del Covid-19".

Además, han recalcado que durante este curso ya se han realizado cerca de 5.000 sustituciones y se continúa trabajando en la misma línea para contratar a los profesores que sean necesarios.

"Hay que tener en cuenta que la educación pública madrileña cuenta este año con más de 60.000 docentes, cifra récord en la historia de la Comunidad", han subrayado desde el departamento encabezado por Enrique Ossorio.

También han hecho hincapié en que este año, a causa del Covid-19, se produce un mayor número de bajas por cuarentenas o por positivos, para defender que la Dirección General de Recursos Humanos "está haciendo una gran labor cubriendo la mayor parte de las bajas lo más rápidamente posible".

Además, han detallado que en las últimas semanas se han abierto las listas extraordinarias de interinos de aquellas especialidades más demandadas, con lo que es más factible la sustitución. Asimismo, ha indicado que también se están cubriendo bajas mediante el Servicio de Empleo.