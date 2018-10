Alumnos del colegio Miguel de Cervantes de Getafe acuden con cascos deobra en protesta por las condiciones del centro

Publicado 07/09/2018 16:33:08 CET

GETAFE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madres, padres y alumnos del colegio Miguel de Cervantes de Getafe han protagonizado este viernes una sentada con cascos y chalecos de obras en el exterior del centro como medida de protesta porque el edificio está rodeado por obras.

El presidente del AMPA del colegio, Javier Torres, ha manifestado que el patio no reúne las condiciones, mientras que no conocen ni el gimnasio ni el comedor y se tienen que habilitar aulas como comedor con los niños de 8 años "que están conviviendo con unas instalaciones que no corresponden".

La alcaldesa Sara Hernández se ha desplazado al colegio y ha asegurado que el comienzo de clases "no es nada positivo y hoy no es un día de alegría para la educación pública en Getafe porque el problema del colegio de Los Molinos no es una excepción, ya que estamos en las mismas circunstancias en otros barrios.

Asimismo, ha añadido que el Ayuntamiento va a iniciar acciones judiciales contra la Comunidad de Madrid por incumplir el decreto de mínimos y en el próximo Pleno el Gobierno municipal presentará una moción pidiendo responsabilidades políticas al consejero de Educación.

"Queremos que Getafe sea la tumba de la construcción de los centros escolares por fases", ha apostillado.

El concejal de Educación, Herminio Vico, ha destacado que los niños del CEIP María Blanchard de Buenavista no tienen comedor y aún no están terminadas las instalaciones, como ocurre en los CEIP El Bercial y en el Miguel de Cervantes.

Además, en el IES El Bercial o el CEIP Emperador Carlos V "o bien no tienen un espacio digno para comer, o no tienen garantizados los espacios adecuados para las clases, zonas de recreo o los exteriores".

En resumen, en cuanto a obras de ampliación ejecutadas por la Comunidad de Madrid, ha señalado que en el CEIP Miguel de Cervantes, de las fases II y III comprometidas, consistentes en 4 unidades de Infantil, 12 de Primaria, Aulas Específicas, Área de Administración, comedor y gimnasio, se ha construido exclusivamente un edificio de 6 unidades, aulas específicas y área de administración.

En el CEIP El Bercial, de la Fase II comprometida, consistente en 4 aulas de Primaria, 2 aulas específicas, 1 aula de desdoble, 1 aula de apoyo y pista deportiva, "no se ha construido nada, por lo que ha sido necesario habilitar dos aulas en el comedor", mientras que en el CEIP Emperador Carlos V se han ejecutado 3 aulas y pista deportiva, "estando sin finalizar el porche de acceso al comedor".