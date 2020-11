Amyts critica la inauguración del Zendal sin personal y sin pacientes

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha criticado la inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal sin personal y sin enfermos.

"Entiendo que mañana se hará una inauguración formal, una inauguración oficial, pero desde luego no entrará en funcionamiento y no entrará en funcionamiento porque aún no hay pacientes disponibles para poder ser trasladados, no hay protocolo, no se nos ha presentado, y porque los profesionales todavía no están disponibles tampoco", ha manifestado el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, en declaraciones enviadas a los medios.

En cuanto al personal, ha señalado que solamente hay un listado de voluntarios, respecto a los 111 que cumplían los requisitos, y "hay que cerrar el desplazamiento forzoso de 558 profesionales más", para llegar a los 669 profesionales sanitarios requeridos por la Consejería de Sanidad para la apertura del pabellón 2, con 240 camas de hospitalización y 48 camas para UCI.

"Por lo tanto, entiendo que lo de mañana será una simple inauguración en la que se harán unas fotos, se cortará una cinta pero desde luego no tendremos disponible un nuevo hospital", ha aseverado Ezquerra, quien ha recalcado que a menos de 24 horas de su inauguración "no tiene personal y no tiene enfermos".