Amyts rechaza los servicios mínimos "abusivos" propuestos por la Comunidad para la huelga en Atención Primaria

Califica el plan de la Comunidad de "un primer paso" aunque considera que "es claramente insuficiente"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha acusado a la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS de plantear unos servicios mínimos "abusivos" para la huelga indefinida convocada a partir del día 28 en Atención Primaria y SUMMA 112.

Tras la reunión celebrada este miércoles para determinar los servicios mínimos, el sindicato ha manifestado su rechazo a la propuesta de la Administración, que para Atención Primaria prevé tres médicos por turno en centros de salud con 5 médicos o menos por turno; el 70 por ciento de los médicos en centros de salud con más de 5 médicos por turno; en equipos de soporte de atención domiciliaria, un facultativo en cada uno de los dispositivos, y en todos los centros, un pediatra por turno, y en el caso de que no haya pediatra, se sustituirá por un médico de familia.

Según Amyts, "dada la situación real de los centros de salud, en la práctica, supone el 100 por ciento de los efectivos disponibles", ya que "la plantilla tiene un déficit estructural de un 25 por ciento de las plazas".

En el caso del SAR y del SUMMA 112 se ha impuesto un cien por cien de servicios mínimos, tal y como ha señalado Amyts, que ha recordado que "los SUAP llevan cerrados desde marzo".

Por otro lado, en cuanto al plan para la atención primaria de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, ha manifestado que reciben con "satisfacción" el anuncio de un incremento retributivo para los facultativos de atención primaria.

No obstante, ha señalado que las medidas "llegan muy tarde", porque la Atención Primaria está "prácticamente agonizando", y "lo principal es dotarla de profesionales suficientes para dar una atención de calidad". En concreto, considera necesarios 750 médicos de familia y 200 pediatras.

"Estas necesidades son insuficientes y no son para implementarlas para tres años; son urgentes, no pueden esperar más", ha destacado el responsable de Amyts, que ha constatado que la huelga seguirá vigente hasta que no haya un acuerdo que "dé satisfacción" a sus necesidades.

Según Amyts, "urgentemente debe implementarse el teletrabajo, medidas de conciliación, desburocratización de la consulta de atención primaria, gestión compartida de la demanda y alternativas de modelo organizativo que hagan posibles agendas de un máximo de 30 pacientes para Medicina Familiar y 20 pacientes para Pediatría".

Asimismo, la organización sindical ha añadido que "quedan pendientes propuestas concretas para el SUMMA 112 y los odontólogos de Atención Primaria".

En definitiva, Amyts ha manifestado que "lo anunciado por la Comunidad de Madrid es un primer paso", al que dan "la bienvenida", aunque "es claramente insuficiente debida a la situación urgente y agónica que vive la Atención Primaria y el SUMMA 112".

MANTENIMIENTO DE LA HUELGA

Por ello, ha afirmado que, "a petición de los profesionales" y a la espera de "propuestas más concretas", seguirá adelante la huelga, aunque ha indicado que la Consejería de Sanidad ha emplazado al Comité de Huelga a celebrar una reunión este jueves, y ha instado a que "estos encuentros sirvan para mejorar realmente la situación de este nivel asistencial clave y así evitar el inicio de la huelga".

"Lamentamos que no se hayan producido reuniones con antelación teniendo en cuenta que el preaviso fue el 10 de septiembre y las múltiples peticiones de encuentros para ofrecer soluciones que desde Amyts hemos ofrecido", ha apostillado la organización sindical, que ha reclamado también una "negociación urgente" con el Comité de Huelga del SUMMA 112.

