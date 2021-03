Amyts suspende la huelga indefinida de Atención Primaria ante la "falta de interlocutores" por el adelanto electoral

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico Amyts ha decidido "aplazar" la huelga indefinida de Atención Primaria comenzada este miércoles "obligado por los acontecimientos políticos", que "dejan a los médicos sin interlocutor alguno de cara a una posible negociación".

Así lo ha anunciado la organización en un comunicado después del anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de elecciones anticipadas, sobre el que ha valorado que "una vez más se ha demostrado que la política rema en una dirección distinta a los profesionales sanitarios".

"El anuncio de la convocatoria de las elecciones autonómicas en Madrid y la situación de incertidumbre política provoca que los médicos no sean escuchados y, por lo tanto, que persistan los graves problemas de nuestra Atención Primaria", ha apuntado Amyts.

Según la organización, el aplazamiento de la huelga de médicos de Atención Primaria llega tras "una primera jornada de éxito y de demostración a la Consejería de Sanidad y de Hacienda de Madrid de que sus médicos no pueden más".

En concreto, Amyts ha cifrado el seguimiento de los paros en un 90 por ciento, entre aquellos profesionales que han podido secundarlos, teniendo en cuenta que el 70% está de mínimos, unos servicios mínimos que considera "abusivos". La Consejería de Sanidad, por su parte, ha cifrado el seguimiento en el 5,46 por ciento en el turno de mañana, tal y como ha indicado a Europa Press un portavoz.

"Ahora el turno es de campañas electorales y de enfrentamiento político en el caso de que así sea finalmente, pero nuestros centros de salud seguirán con la falta de médicos, con una burocracia asfixiante y con una sobrecarga asistencial inasumible", ha puesto de manifiesto la organización.

Tras destacar que los médicos de Atención Primaria "no pueden más y no van a tolerar que muera este nivel asistencial clave en la sanidad madrileña", Amyts ha avanzado que iniciará los contactos políticos necesarios para que "la grave problemática en la Atención Primaria no desaparezca del marco político".

"Los representantes públicos deben dar una solución y rescatar a la Atención Primaria", ha recalcado Amyts, que ha mostrado su voluntad de hacer una ronda con los partidos para que las demandas de los centros de salud y de los dispositivos SAR (Servicios de Atención Rural) "estén más presentes que nunca".