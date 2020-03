Andrea Levy llama "Casa de los Líos" al Consejo de Ministros, al que pide "seriedad y que dejen el activismo de partido"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha comparado hoy al Consejo de Ministros con la serie "La Casa de los Líos" y ha pedido al Gobierno de España "seriedad" y que sus miembros "dejen de hacer activismo de partido".

"Esa mesa de Gobierno multitudinaria debe tomarse en serio las responsabilidades de Gobierno. No pude ser que tenga diferentes voces. Ellos mismos se critican y la imagen que dan es de desunión. Parece que están más preocupados en liderar Podemos y PSOE por su cuenta en causas y objetivos de reformas legales sin tener en cuenta la responsabilidad que conlleva el Gobierno de España", ha dicho la edil tras visitar esta mañana una exposición que homenajea al modisto David Delfín.

Por ello, ha pedido al Ejecutivo central que "deje fuera el activismo de los partidos para centrarse en una acción de gobierno conjunta a favor de todos los españoles y que dejen atrás las etiquetas de sus partidos" y se centren en hacer leyes "realmente efectivas y positivas para el conjunto de la ciudadanía".

En esa línea, Levy considera que la intención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el proyecto de Ley de Libertad Sexual es "poner el sello de Podemos".

"Las aguas llegan muy revueltas del Consejo de Ministros. Esta semana hemos visto a los propios ministros insultarse unos contra otros. Esto no es serio, no es una cuestión de dos partidos políticos, sino de un Gobierno. Ante la ciudadanía debe mostrarse unidad de un Gobierno y no rifirrafes políticos de dos partidos. Así que seriedad y que se pongan a trabajar entre todos a favor de los españoles y no estar en sus luchas de poder, o si manda más PSOE o Podemos en el Consejo de Ministros. Porque la imagen que están dando es de escándalo y rifirrafe permanente y no un gobierno centrado en lo que afecta a todos los españoles", ha repetido.

"PODEMOS DEBE TOMAR CONCIENCIA DE QUE AHORA ES UN PARTIDO DE GOBIERNO"

Sobre la investigación parlamentaria al rey emérito de España solicitada por parte de Unidas Podemos y otros partidos, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha indicado que los servicios jurídicos del Congreso ya se pronunció a tal efecto diciendo "que no era el lugar apropiado para investigar esas causas".

"Podemos debe tomar conciencia que ahora es un partido de gobierno y debe atenerse a la responsabilidad que conllevan sus cargos y que deje el activismo y el pancartismo y todas aquellas reivindicaciones para centrarse en acción de gobierno. No se trata de hacer más titulares y poner más tuits para parecer que se distancia del Gobierno cuando forma parte del mismo. Debe asumir que está en el Gobierno y debe centrarse en lo que es más relevante para el conjunto de la ciudadanía y las instituciones", recomienda.

Por otro lado, y preguntada por las primarias de Cs, Levy ha mostrado su "máximo respeto", pero ha apuntado que "lo más importante es que haya una opción política de centroderecha alternativa a esta izquierda de escándalos permanentes". "La mejor alianza es que el PP sume aquello que es normal en las papeletas electorales, que es la suma del PP y Cs, que es la mejor alternativa y opción del centroderecha en las elecciones", ha concluido.