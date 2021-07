Antonelli reprocha a Ayuso que aplaudiese "hasta con las orejas" leyes LGTBI con Cifuentes y ahora "se rinda" ante Vox

Reclama que la Ley Trans estatal recupere en su trámite parlamentario a menores, migrantes y personas no binarias

La exdiputada autonómica del PSOE y activista trans Carla Antonelli ha cargado este viernes contra la "posición mutante" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respecto a las leyes LGTBI que "aplaudió hasta con las orejas" cuando se aprobaron con la exlíder regional Cristina Cifuentes y ahora "se rinde ante la ultraderecha de Vox".

Así lo ha expuesto en declaraciones a Europa Press tras recibir el Premio Triángulo a la Militancia y al Activismo que entrega anualmente el Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM).

"Resulta que se rinde ante la ultraderecha porque no sabe bien dónde comienza y termina ella misma presentando esos recorte a esas leyes que presentó el propio PP", ha censurado la exdiputada, quien ha recordado que la oposición introdujo en esas mismas leyes un total de 140 enmiendas.

En otra clave, se ha referido a la conocida como Ley Trans aprobada el pasado Consejo de Ministros tras varios meses de choques entre los socios de Gobierno --PSOE y Unidas Podemos--.

Sobre esta normativa ha asegurado que "no se puede dejar atrás a nadie" y ha reclamado que en el trámite parlamentario se recuperen los derechos de los menores trans "en todas las franjas de edad", los de las personas no binarias y los de los migrantes en su tarjeta de residencia, aspectos que sí figuraban inicialmente en la propuesta 'morada' y que finalmente no se integran en el texto.

"Como militante socialista y como persona activista vamos a pelear con uñas y dientes que vuelvan a estar", ha concluido Carla Antonelli.