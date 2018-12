La app 'MaaS Madrid' informará sobre toda la oferta de movilidad sostenible: EMT, taxi y vehículo compartido

Actualizado 28/11/2018 15:07:43 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha desarrollado la app 'MaaS Madrid', que estará operativa a partir de 2019, con el objetivo de informar sobre toda la oferta de movilidad sostenible en la capital, tanto oferta de EMT como taxis y vehículos compartidos.

Se trata de una aplicación "pionera en todo el mundo" que permitirá "calcular, reservar y pagar" trayectos multimodales en los que se combinen diferentes modos de movilidad compartida y transporte público. La aplicación sirve para todos los tipos de dispositivos móviles.

Ahora mismo se encuentra en proceso la segunda fase de la app, que permitirá la incorporación de distintas funcionalidades como el cálculo y comparativa de rutas, la planificación de viajes, personalización de opciones o la reserva y el pago de viajes en cualquiera de los modos u operadores disponibles.

Durante la presentación de la aplicación, en el salón de actos del Palacio de Cibeles, el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que Madrid es "la capital de la movilidad compartida", y que "de ahí emana la responsabilidad de una movilidad entre la responsabilidad compartida y el servicio, para poder proveer a los usuarios de un sistema de movilidad compartida sin fronteras".

Ha puesto en valor que se trate de "un sistema de información que le permita conocer la oferta, y por otro cómo va a planificar su viaje, cómo planificar su ruta". "Serán alternativas mejores", ha puntualizado.

"AGREGADOR DE SERVICIOS"

La primera fase de la aplicación está disponible desde este verano y consiste en un agregador de servicios de movilidad con información georreferenciada que permite a los usuarios conocer todos los servicios de movilidad a su alcance. En esta fase, al app dispone de información sobre transporte público, incluida Bicimad, así como de Coup, Car2Go, Muving y eCooltra, entre otras.

Será a lo largo de 2019 cuando se incorporen otros servicios, como los patinetes eléctricos o los de carsharing "de ida y vuelta", 'Respiro' y 'Bluemove', con los que EMT está trabajando para diferenciarlos de aquellos "solo de ida".

'MaaS Madrid' responde a las siglas en inglés de Mobility As A Service (movilidad como servicio) y pretende sentar las bases para el desarrollo de la movilidad del futuro en Madrid, es decir, de una movilidad entendida como servicio. Se enmarca en la medida 21 del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático.

"DOS GRANDES RETOS"

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha indicado que esta app ayuda a resolver "dos grandes retos" en las capitales, el cambio climático y la contaminación del aire.

Por ello ha lanzado un mensaje contra el inmovilismo, que "no resuelve todos los compromisos que hoy se necesitan". "Animaría a todas las administraciones a tener esta visión de cambio para favorecer y dar soluciones globales a una movilidad que si alguien no ve que está cambiando y se resiste en los modos del pasado, es que no está leyendo nada de los cambios que hoy tenemos", ha apuntado.

Así, ha reiterado que "la movilidad es uno de los retos principales de las ciudades" y que "la calidad del aire asociada a los modos de movilidad es una realidad". "El Ayuntamiento, con la entrada en este gobierno, decide afrontar tanto de forma urgente como de forma estratégica la calidad del aire", ha apuntado.

Es por ello por lo que ven en la intermodalidad, un "cambio de hábito que abre alternativas diferentes para cada caso". "A esas alternativas hay que añadir un elemento de sostenibilidad, se han hecho muchos esfuerzos en la alianza que presentamos hoy aquí, empezando por la flota de la propia ciudad, del taxi y de las flotas de movilidad compartida", ha aseverado.

Sabanés ha puesto de manifiesto que "el porcentaje de personas que utilizan alternativas de movilidad es bastante superior al resto".