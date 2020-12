Aprobada una iniciativa de Unidas Podemos para prorrogar los contratos a los docentes durante todo el curso académico

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos y la abstención de PP, Cs y Vox, ha aprobado una iniciativa de Unidas Podemos mediante la que pide mantener a todo el personal docente contratado por la Consejería de Educación al menos durante todo el curso académico 2020/2021.

El parlamentario de Unidas Podemos-IU Tito Morano ha reclamado que se mantengan los docentes que están cuidando de los niños y garantizando su salud. "Reconozcan menos, aplaudan menos, y contraten más. Pido que por una vez pongan por delante los intereses de los madrileños a los políticos", ha lanzado.

El diputado de Vox Mariano Calabuig cree que la verdadera solución para la Educación en España es el "cheque escolar" pero que si son necesarias esas contrataciones lo que tiene que hacer la Comunidad es reclamar la financiación al Gobierno central. "El éxito en Educación es tener una ley en condiciones y un pacto por la educación. No una Ley de Educación nefasta", ha lanzado.

El parlamentario de Ciudadanos Yago Mahúgo ha afeado a la formación 'morada' que haya reducido el trabajo de los profesores, en su proposición, a "una línea". Según ha señalado, "ha querido ver una oportunidad política sobre el tema sin un trabajo previo". A su parecer, se trata "de puro populismo barato" al querer un "desembolso en bruto" sin ni siquiera disponer de "una evaluación".

Por su parte, la diputada de Más Madrid María Pastor ha criticado que lo que hay en la región por culpa del Gobierno regional "lo que hay es fanatismo ideológico, no libertad". "No es normal que se despida en diciembre a estos profesores docentes sabiendo las consecuencias para los alumnos. En la Comunidad no creen en la Educación Pública, lo retienen para darlo a la pública y a la concertada. Los intentará despedir pero no conseguirá aplicar su fanatismo", ha lanzado.

El diputado del PP Pedro Corral ha puesto en valor que el compromiso de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, fue contratar 10.000 docentes y ya se han alcanzado las 21.000. Según ha expuesto, es un único grupo de alrededor de mil profesores los que acaban su contrato en diciembre y ha subrayado que eso no significa que "tengas cerradas las puertas dadas las circunstancias" que se están viviendo.

A continuación, el parlamentario del PSOE Óscar Cerezal ha tachado de "incomprensible" la "cerrazón" que tiene el Gobierno regional ante garantizar los puestos de trabajo a estos profesores y que condicionen estos contratos a que el Gobierno de España les aporte los fondos necesarios. "Los únicos que no van a renovar los contratos son ustedes en Madrid. ¿No les da vergüenza?", ha reprochado al Ejecutivo autonómico.