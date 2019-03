Aprobado en Pleno el dictamen de comisión de corrupción, que para PP pone fin a el "mayor intento de cacería política"

Actualizado 07/03/2019 19:37:20 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid el dictamen de la comisión de investigación sobre corrupción política, donde concluyen que el PP pudo beneficiarse con desvío de fondos de fundaciones para financiarse campañas electorales, y que para los 'populares' se trata del "mayor intento de cacería política".

El dictamen se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y el voto en contra del PP; mientras que el voto particular en contra del PP ha sido rechazado por la oposición. Del dictamen se extrae que Francisco Granados, como consejero de la Comunidad, "tuvo responsabilidad en los casos de espionaje, Fundación Arpegio (convenios urbanísticos y PRISMA) y Telemadrid (derechos del fútbol).

Ignacio González, como vicepresidente y consejero de la Comunidad con Esperanza Aguirre y de 2012 a 2015 como presidente de la Comunidad de Madrid, "tuvo responsabilidad en casos como IVIMA, ICM, espionaje, Telemadrid (derechos del fútbol) y Canal de Isabel II".

Asimismo, Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid "tuvo responsabilidad en la elección sus máximos colaboradores y no ejerció (premeditadamente o no) ningún control sobre las actividades irregulares de los miembros de su gobierno". Además, "ejerció arbitrariamente su poder para satisfacer caprichos personales utilizando las instituciones de la Comunidad de Madrid".

También destaca que el PP pudo ser beneficiado con desvíos de fondo desde fundaciones para financiarse campañas electorales. "Las instituciones y la Comunidad de Madrid gobernadas por el PP pudieron ser utilizados por los responsables de dirigirlos para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales", añaden.

Durante el debate, el diputado del PP, Alfonso Serrano, ha celebrado que"se pone fin a una infamia a un vodevil, a un circo, al mayor y más antidemocrático intento de cacería política que ha vivido esta Asamblea jamás". "Hoy zanjamos este intento de causa general contra un partido político", ha sostenido.

A juicio de Serrano, esta comisión empezó "mal" con el objetivo de "faltar el respeto", con "prórrogas injustificadas", tras nueves meses de "inactividad" y "piden más tiempo". "Han seleccionado solo aquello que servía para sus tesis, han tergiversado manifestaciones de los comparecientes y han falseado testimonios manipulando las conclusiones", ha criticado.

Ha defendido que el Gobierno regional ha colaborado con la Asamblea en todas las peticiones de información que se le han solicitado menos en aquellas situaciones que estaban judicializadas". "Esto ha sido un esperpento, no una comisión y el objetivo era el PP y buscar destruirnos y tapar todo lo que había hecho este partido por los madrileños", ha lamentado.

"¿VAN A PEDIR PERDÓN?", PREGUNTA ONGIL A LOS 'POPULARES'

El portavoz de Ciudadanos César Zafra ha agradecido a todos sus compañeros el trabajo que han realizado en la comisión, un trabajo "difícil" que concluye con la frase de "cómo es posible que todo esto haya ocurrido".

"En la Comunidad se han hecho muchas cosas mal. Vino a gobernar gente que nos mintió a todos, porque decían que mejorarían las vidas de los madrileños y solo vinieron para mejorar sus vidas. He aprendido del PP todo lo que no se tiene que hacer en estos años. Han negado la evidencia diciendo que pasaron por aquí cuatro personas cuando hemos entrevistado a 140", ha sostenido.

De todo, han sacado en claro que es "imposible" que en estos cuatro años no se diera cuenta "nadie" de que había alguien "haciendo las cosas mal".

La comisión, a su parecer, ha servido para que la gente "vea a sus políticos dando explicaciones en un formato que no están acostumbrados" y "merece la pena de que la gente se dé cuenta de que en ocasiones se ha tomado el camino de la avaricia".

Por su parte, el diputado de Podemos Miguel Ongil se ha preguntado si sería hoy cuando el PP reconociera y "pidiera" perdón por "la financiación irregular de sus campañas". "Si no son capaces de pedir perdón es imposible que no pensemos que lo siguen haciendo", ha apuntado.

Esta comisión, ha asegurado, se creó con el fin de que rindieran cuentas "cuando no lo habían hecho jamás" para que "asuman sus errores para saber que no lo iban a poder hacer más".

"No fueron algunas manzanas podridas, sino que fueron decisiones que se tomaron en el Consejo de Gobierno y este Gobierno ha sido cómplice y ha protegido a sus corruptos, porque han desaparecido multitud de papeles y han denegado información. ¿Van a pedir perdón a todos los denunciares que han pagado el coste tan alto de ser personas honradas? ¿A las familias que perdieron sus viviendas con la venta del IVIMA? ¿A los trabajadores de Madrid", les ha replanteado.

"EL INSULTO ES SU MANUAL DE ESTILO", LE DICE PSOE A PP

En este punto, la diputada socialista Nani Moya ha asegurado que no iban a consentir que el PP afirme en su voto particular que han insultado a los comparecientes. "Para maestros de los insultos ustedes. El insulto es su manual de estilo, con las lindezas que salen de la boca (del presidente del PP) Pablo Casado", ha criticado.

Así, les ha reprendido que se puede legislar para los intereses generales que no coinciden con los propios y no como hacen ellos que "abusan del poder" y utilizan "las subvenciones" incumpliendo la ley. "Su corrupción ha sido endémica y estructural", ha zanjado.

Tras esto, el diputado de Ciudadanos César Zafra ha pedido el turno de palabra por el artículo 113.5 mediante el que a partir de ahora los diputados, a excepción de la parte del control al Gobierno, podrán parar el debate en cualquier momento e intervenir.

Zafra ha sacado una tarjeta azul, para solicitar su turno de palabra, de manera simbólica, ya que este es el procedimiento que se utiliza en el Parlamento europeo para ampararse en este artículo.

El parlamentario quería contestar al diputado del PP Alfonso Serrano que durante su intervención afirmó que la que fuera presidenta de esa comisión, Dolores González, "había impedido los trabajos del PP".

"Es increíble Serrano que diga que en el PP no ha pasado absolutamente nada. Es bueno escuchar, si hubiera escuchado las comisiones estos años sabría que Gallardón fue imputado. Si no hubiesen hecho nada malo no tendrían que tapar las fechorías que han hecho sus compañeros", ha criticado, cuando Adrados le ha pedido que se atenga al objeto.

En este punto, Serrano por el mismo artículo ha pedido la palabra y ha señalado que "parece mentira que después de lo que ha llovido sigan atacando" y les ha pedido que "dejen de estigmatizar por el hecho de tener a gente imputada".

"Son ustedes los que han determinado quien es culpable y quien es inocente, cuando tiene que ser la Justicia. Hemos hecho mucho por esta Comunidad y tenemos la mejor de España", ha criticado.