Arde Bogotá arranca motores para su gira 'Hervideros' con un ensayo general en La Riviera de Madrid

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha arrancado motores para su gira 'Hervideros Gira Vibra Mahou' con un ensayo general celebrado este jueves en la sala La Riviera de Madrid, donde la banda cartagenera ha presentado en directo las canciones de su nuevo disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', ante cerca de 2.000 personas, entre seguidores, familiares y compañeros, como anticipo de los diez conciertos que ofrecerá por ocho ciudades españolas entre octubre y diciembre.

Durante casi dos horas, el grupo liderado por Antonio García ha interpretado los once temas de su tercer álbum, publicado el pasado 2 de octubre, en un concierto que también ha reservado espacio para algunos de sus éxitos anteriores, como 'La Salvación', 'La Torre Picasso' o 'Cariño'.

La actuación, que fue anunciada por la organización hace unas semanas, ha servido para poner a prueba el formato elegido para esta nueva gira, inspirado en las conocidas 'boiler rooms', con parte del público situado sobre el propio escenario, rodeando a los músicos. Una disposición que busca reducir la distancia entre los artistas y sus seguidores y recuperar la cercanía de los conciertos en salas.

El ensayo general, celebrado a puerta cerrada y con acceso por invitación, ha contado además con una particularidad: los asistentes no podían utilizar sus teléfonos móviles para grabar el espectáculo, por lo que las cámaras de los dispositivos fueron cubiertas con pegatinas. También se colocaron carteles por la sala advirtiendo de que el uso de los teléfonos para realizar grabaciones podía interferir en el desarrollo del ensayo.

SUS NUEVAS CANCIONES

El concierto comenzó con 'Hervidero', al que siguió 'Instrucciones', uno de los temas del nuevo trabajo que hizo levantar los brazos al público al ritmo de la batería. Antonio García dio la bienvenida a los asistentes y agradeció su apoyo a la trayectoria del grupo antes de continuar con canciones como 'Señor Herrero', 'El Tesoro' y 'Judas', esta última acompañada de una escenografía de luces rojas que rodeaban a los músicos.

La puesta en escena combinó iluminación rojiza, humo y diferentes disposiciones de los integrantes de la banda y el público. Durante la interpretación de 'El Club de la Gente Sola', García bajó a la pista para cantar rodeado de los asistentes, mientras que 'Asidero' estuvo acompañada por las linternas de los teléfonos móviles.

También sonaron 'Olivos', 'Bigger Splash', 'Antifiesta' y 'Sacude', con la que concluyó la primera parte del espectáculo. Tras una pausa, el público comenzó a corear "Cartagena nunca se rinde" antes de que los músicos regresaran al escenario para recuperar algunas de las canciones más conocidas de su repertorio.

En esta segunda parte se sucedieron 'La Torre Picasso', 'Exoplaneta', 'Los perros', 'Cariño' y 'Qué vida tan dura', entre otras, antes de cerrar la actuación con 'La Salvación', sus temas más conocidos.

DIEZ CONCIERTOS EN OCHO CIUDADES

Tras este ensayo general, Arde Bogotá comenzará oficialmente su gira 'Hervideros' el próximo 29 de octubre en el Hall del Auditorio Mar de Vigo, en un tour que supone su regreso a las salas de conciertos de la mano de la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas.

La segunda parada será el 30 de octubre en el Gijón Arena, antes de continuar el 5 de noviembre en la Sala Industrial Copera de Granada y el día 6 en la Sala París 15 de Málaga. Madrid acogerá dos actuaciones consecutivas, los días 26 y 27 de noviembre, nuevamente en La Riviera.

En diciembre, la gira llegará el día 3 a la Sala Palau Alameda de Valencia y el 4 a la Sala Live Marmarela de Alicante, para concluir los días 11 y 12 en la Sala Mamba de Murcia, en la comunidad de origen de la banda.

La venta de entradas para estos conciertos se realizó el pasado 23 de septiembre exclusivamente en formato físico, en las taquillas de las salas participantes, con un precio de 30 euros más gastos de gestión y un máximo de dos localidades por persona.

Además, cada entrada incluye un código que permite a su comprador solicitar la posibilidad de asistir al concierto desde el propio escenario, junto a los músicos. Dado que las plazas son limitadas, se contempla un sorteo entre los solicitantes cuando se supere el número de espacios disponibles.

Arde Bogotá se convierte así en el primer grupo que protagoniza por segunda vez una Gira Vibra Mahou, después de la colaboración que ambos iniciaron en 2022, cuando la banda acababa de publicar su primer disco, 'La Noche'.

Aquel tour recorrió 18 salas españolas y agotó las entradas en todas sus paradas, incluida La Riviera, donde actuó el 23 de junio de ese año. Cuatro años después, los cartageneros regresan a este circuito con su tercer álbum y una trayectoria reconocida con un Premio Ondas y seis Premios de la Academia de la Música.