Arranca la huelga en Atención Primaria porque "la Comunidad de Madrid debe cumplir con sus promesas"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida de médicos de Atención Primaria convocada por Amyts ha comenzado este miércoles para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla lo prometido y para alertar de que "la Atención Primaria se muere".

"Hoy hemos empezado una huelga indefinida de médicos y facultativos de Atención Primaria por el total abandono que sentimos de la Comunidad de Madrid", ha manifestado la presidenta de Atención Primaria de Amyts, María Justicia, en declaraciones a los medios durante un concentración, con distancia y en grupo reducido, frente a la Consejería de Hacienda para señalar a Javier Fernández-Lasquetty como "culpable de la falta de avances en la Atención Primaria".

"No podemos más. Tenemos que salvar la Atención Primaria. Necesitamos nuevos recursos, necesitamos que se cumplan lo pactado por la Comunidad de Madrid en la desconvocatoria de huelga en septiembre del 2020, necesitamos que se hagan efectivas las medidas retributivas y las medidas organizativas que nos prometió la presidenta Ayuso", ha proseguido Justicia.

Así, ha recalcado que "la Comunidad de Madrid debe cumplir con sus promesas", y ha advertido que "la Atención Primaria se muere, no aguanta más". "La Atención Primaria es de todos los madrileños, es para todos los madrileños, debemos defenderla todos", ha agregado.

Según la organización convocante, la huelga indefinida y completa ha comenzado con un "alto apoyo y seguimiento", ya que, "pese a los servicios mínimos abusivos, los facultativos que sí pueden hacer huelga han secundado la convocatoria", a la que están llamados más de 5.000 profesionales.

En concreto, Amyts ha señalado que el seguimiento, en aquellos profesionales que han podido secundar los paros teniendo en cuenta que el 70% está de mínimos, ha sido de más del 90%, según la información recabada esta mañana difundida en un comunicado. La Consejería de Sanidad, por su parte, ha cifrado el seguimiento en el 5,46%, tal y como ha indicado a Europa Press un portavoz.

La organización sindical ha lamentado la "inacción" de la Comunidad de Madrid para frenar el conflicto y ha asegurado que "la Consejería de Sanidad y la Consejería de Hacienda, liderada por Javier Fernández-Lasquetty, no han hecho nada para proteger a los profesionales y a los pacientes".

Amyts denuncia que no se contratan facultativos para descargar la "altísima sobrecarga asistencial", no se cubren las plazas, no se incentivan las de difícil cobertura, no se fideliza a los residentes que terminan la residencia con contratos atractivos, y advierte que, "a este ritmo de abandono", la Atención Primaria en Madrid "está abocada a la desaparición".

Según la organización sindical, "cada vez son más los médicos de Familia y pediatras que dejan sus consultas para irse a otras comunidades o países donde poder ejercer dignamente; cada vez son más los médicos de Familia y pediatras que cogen la baja ante la intolerable e inasumible carga asistencial".

La huelga indefinida continúa este jueves, jornada en la que tendrá lugar otro acto de protesta frente a la sede de la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana, a las 12.00 horas.