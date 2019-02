La Asamblea pide por unanimidad fomentar el sector de las librerías de proximidad y revisar la Ley de libros de texto

Publicado 21/02/2019 19:27:56 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha pedido por unanimidad al Gobierno regional la revisión de la Ley de gratuidad de los libros de texto y modificar su aplicación, "creando urgentemente un nuevo marco que permita fomentar el sector de las librerías de proximidad".

Esta iniciativa, propuesta inicialmente por el Grupo Parlamentario Socialista, y aprobada por unanimidad en términos de una enmienda transaccional de todos los grupos, solicita al Ejecutivo madrileño aportar apoyo administrativo suficiente a los centros para su implantación y dar preferencia a un sistema de ayuda directa a las familias.

El diputado socialista Juanjo Moreno cree que el sector de las librerías "ha sufrido la compra online" y que "los libros de texto suponen la mitad del negocio de las librerías pequeñas".

"Estas librerías merecen que esta Cámara salga en su defensa. Como la película 'La Librería', de Isabel Coixet, que dice que cuando leemos una historia, la habitamos. Habitemos y defendamos las librerías", ha reivindicado.

La diputada de Ciudadanos Mayte de la Iglesia cree que hay "mucha incertidumbre" porque el reglamento y desarrollo de la Ley "no llegaba". "Mostramos nuestro apoyo a las librerías y defendemos que la Ley tiene que apliacarse en el curso 2019, en el próximo curso escolar", ha señalado.

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Varela ha pedido "salvar a las pequeñas librerías", debido a "una torpeza política que crea conflicto donde no lo había". "Hay que buscar soluciones consensuadas y podemos desahacer el entuerto que ha creado un reglamento injusto e infecaz", ha señalado.

La diputada del PP María Gador Ongil ha lamentado "tantas críticas" y que no hayan señalado ningún punto a favor de las normativa. "No digo que nos trasladen lindeces pero no insensateces y esas barbaridades", ha pedido.

MEDIO CENTENAR DE LIBREROS SE MANIFIESTA

Al menos un medio centenar de libreros se ha estado manifestando a las puertas de la Asambela de Madrid, al grito de "sí a la gratuidad no a las condiciones que nos harán cerrar".

En declaraciones a los periodistas, un representante de la Plataforma Salvar a Tu pequeña Librería Daniel Castro, ha asegurado que muchas de estas pequeñas librerías han cerrado hoy a modo de protesta y que serán alrededor de 500.

Una de sus compañeras, Marisa Aldea,de la librería Cavas de Colmenar Viejo, cree que no les están dejando margen y que les han trasladado un acuerdo de 74 páginas "llenas de tecnicismos para los libreros". "Nos entra una incertidumbre que antes no teníamos. Tenemos que estar sobreviviendo y solo pedimos que se nos escuche", ha pedido.