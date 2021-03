La Asamblea tramitará la modificación de la Ley de Telemadrid que permitiría prorrogar su contrato-programa

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid tramitará la modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, presentada por Ciudadanos, que prevé la posibilidad de prorrogar el contrato-programa del ente público si llegado su vencimiento no se hubiera formalizado uno nuevo.

PSOE, PP, Más Madrid y Unidas Podemos han dado su visto bueno mientras que Vox se ha abstenido y PP ha votado en contra. El objetivo, tal y como se recoge en la exposición de motivos, es que la sociedad continúe "prestando el servicio público en las mismas condiciones que venía prestándolo anteriormente, dotándole así de un marco de estabilidad jurídica, financiera y presupuestaria".

Así, se trata de una normativa que pretende prorrogar el contrato-programa si llegada a su fecha de finalización no se hubiera formalizado el correspondiente a los ejercicios inmediatamente posteriores.

Además, busca prorrogar la aportación con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad correspondiente al último de los ejercicios abarcados por el contrato-programa, hasta que se formalice el nuevo.

Se trata de una situación que se está produciendo en estos momentos. El director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Pablo López, aseguró a principios de febrero que habían trasladado ya al Gobierno de la Comunidad un borrador del contenido y renovación del contrato-programa previsto para el periodo 2021-2024. Por su parte, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, señaló que esperaban poder alcanzar un acuerdo "cuanto antes".

"ES UN ALIVIO", DICE LA IZQUIERDA

El diputado de Ciudadanos Ricardo Mejías ha hecho hincapié en que el ente público "cada día suma décimas en positivo en cuotas de audiencia", lo que supone "una clara recuperación de la confianza de los madrileños" en su televisión. Para el parlamentario, debatir sobre esta normativa no demuestra más que la ley "se mantiene viva".

"El calendario de esa nueva negociación, como está ocurriendo actualmente, puede verse influido por hechos ajenas a la prestación de ese servicio público esencial que debe seguir ejecutándose con independencia de cualquier circunstancias", ha manifestado para argumentar la presentación de esta modificación.

La parlamentaria de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha manifestado que este cambio "es un alivio" pero no un "cambio profundo". "Es una modificación muy concreta que viene a tapar los agujeros que la ley tiene, un texto que se ha demostrado deficitario por lo menos para los que defendemos una Radio Televisión Pública como un servicio esencial e independiente", ha dicho.

A su juicio, parte del Gobierno regional, concretamente el PP, se aferra a "los resquicios" de la normativa para que continúe un modelo que "les beneficiaba" y que llevo a la casa "a sus tiempos más oscuros, al negro".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez-Abarca ha lamentado que se esté produciendo este acto "caciquil" y que el PP aproveche y "asfixie y estrangule económicamente" a Telemadrid, como expresión crítica de la "ultraderecha autoritaria".

"Son ustedes una mafia y llevan actuando como una mafia 25 años. Es evidente cómo tratan a los que no les ríen el agua. En 2017, no me gustaba el Gobierno que había pero al menos no asfixiaba a Telemadrid. Anteponen el sectarismo ideológico, algo muy perjudicial para Telemadrid", ha lanzado.

A continuación, el diputado del PSOE José Gómez Chamorro ha tildado de importante esta propuesta de modificación porque la actual ley "tiene mucho que mejorar". "Nos echan en cara continuamente en cara que no la apoyamos, pero exigimos que se cumpla", ha lanzado.

Ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para ser "ágiles" en la tramitación de esta normativa para solucionar "el problema de la prórroga de los contratos-programa cuando no se llegue a un acuerdo".

POLÍTICA DE "TRILEROS", SOSTIENE VOX

Desde Vox, la diputada de Vox Ana Cuartero ha indicado que ya desde 2015, año en el que salió adelante la normativa, Telemadrid estuvo tres años sin contrato-programa porque se estaba redactando y ha criticado que Ciudadanos quiera sacar adelante esta modificación al no haber conseguido llegar un acuerdo entre el Gobierno y la Dirección.

Cuartero ha deslizado que quizás lo que está sucediendo es que la formación 'naranja' está obstáculizando la negociación, como sucedió, a su parecer, con la investidura o con la rebaja fiscal, o que solo buscan "las cuotas de pantalla". Además, les ha acusado de hacer la política "del trilero".

PP: SE HA PRODUCIDO UNA "GRAVE NEGLICENCIA"

A pesar de su voto a favor, la parlamentaria del PP Almudena Negro ha hecho hincapié en que "en ningún momento" la Dirección de Radio Televisión Madrid ha explicado por qué incumplió el plazo legal y presentó el borrador el 11 de enero. Además, ha recordado que la Comunidad adelantará 10 millones al ente público mientras se negocia el contrato-programa. "No hay paternalismo, pero los trabajadores no pueden ser víctimas de la mala gestión", ha indicado.

A su parecer, se ha parecido una "grave negligencia" que ahora quieren imputar al Gobierno regional por parte de quienes están entregados "a la aristocracia sindical que lleva una década secuestrando a Telemadrid". El PP cree que no se puede "presumir de transparencia" siendo "la empresa más opaca de la Comunidad".