Un asesor de Loreto Sordo en la Junta de Moncloa niega haberse reunido con ningún detective en el Wellington

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El asesor en la Junta de Moncloa-Aravaca Francisco José Cruz Mata ha asegurado que nunca se ha reunido "con ningún detective", tampoco en el Hotel Wellington, y que no conoce al detective de la Agencia Mira Julio Gutiez.

Cruz, que trabaja como asesor en una de las dos Juntas que preside la concejala Loreto Sordo, ha comparecido en la comisión de investigación por el presunto espionaje con recursos municipales a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, donde sus primeras palabras han sido aseverar que no entiende los motivos por los que ha sido llamado.

La oposición le ha explicado que una información periodística situaba a un asesor de Loreto Sordo en el Hotel Wellington, donde presuntamente se hubiera reunido con Gutiez para contratar supuestamente el espionaje. La información describía a esa persona como un hombre alto, moreno y de unos 30 años, descripción que podría encajar con Cruz. "Aunque moreno no me he considerado nunca", ha matizado.

El asesor, militante del PP desde 2011 y "amigo personal" del excoordinador de Alcaldía Ángel Carromero, ha negado tajantemente que se haya entrevistado en el Wellington con algún detective y que sólo ha estado en el hotel una vez, en 2011, con 200 personas en una fiesta de Navidad, en la que también se encontraba la artista Sara Montiel. Además ha indicado que tuvo conocimiento del presunto espionaje por la prensa a mediados de febrero.