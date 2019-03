Una asociación advierte de "la ilegalidad" de la tasa que se cobra por estacionar en Madrid Central

Publicado 27/03/2019 12:48:34 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha advertido hoy de la supuesta ilegalidad de la tasa que cobra el Ayuntamiento de Madrid por estacionar en la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central, ya que está "derogada" por "la Ordenanza de Movilidad Sostenible desde el pasado 24 de octubre".

Por ello, ha considerado "ilegal" el cobro de la tasa que se está realizando actualmente en dicha zona a los titulares de vehículos ECO y a los de los invitados por residentes empadronados.

Con la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, según la organización, se ha reducido la 'Zona de Bajas Emisiones' (ZBE) al perímetro conocido como Madrid Central, que afecta solo a seis barrios, y se ha derogado expresamente la tarifa fiscal por el estacionamiento en dicha Zona de Bajas Emisiones, por lo que "el cobro de la tasa no tiene cobertura legal".

EXPEDICIÓN IRREGULAR DE TICKETS

Además, AEA ha verificado que los parquímetros situados en esta zona siguen expidiendo autorizaciones a vehículos cuyo estacionamiento en superficie no está permitido por la Ordenanza de Movilidad Sostenible, bien por no ser invitados de personas empadronadas en la zona o porque su clasificación ambiental no lo permite.

A juicio del presidente de AEA, Mario Arnaldo, "esta actuación municipal es una especie de trampa, ya que se hace creer a los automovilistas que por el hecho de obtener un ticket del parquímetro, pagando por ello una tasa, se puede acceder y aparcar en "Madrid Central" con cualquier distintivo ambiental.

"Y ello va a suponer para miles de automovilistas no solo el desembolso inútil de una tasa, sino la desagradable sorpresa de recibir dos multas, una por acceso no autorizado a Madrid Central y otra por estacionar con autorización no válida, cuando en realidad los conductores creen que están actuando correctamente al obtener el ticket que les autoriza a estacionar", ha concluido.