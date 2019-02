Asociaciones alertan de que barrios como Chamartín o Begoña se quedarán "encajonados" con Madrid Nuevo Norte

Publicado 11/02/2019 12:43:19 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Plataforma Zona Norte han visitado este lunes la 'zona cero' de la Operación Chamartín y han alertado de que los barrios de Chamartín, Begoña y aledaños quedarán "encajonados" con este proyecto.

Estas asociaciones han reivindicado que no quieren tener un "Mini-Manhattan" con 25 torres "como las vecinas Torres de Florentino", ni que se destruyan las instalaciones deportivas ni que se trasladen las cocheras de la EMT. "Queremos zonas verdes de verdad, no losas de cemento sobre las vías para justificar edificabilidades disparatadas", han sostenido.

Un representante de la Asociación de Vecinos de Begoña Hermenegildo De Pedro ha explicado que Madrid Puerta Norte "no recogía los terrenos de la EMT y Madrid Nuevo Norte se los lleva por delante", así como la zona deportiva de la EMT, "que es suelo público". A su juicio, este aspecto va a "favorecer" la "congestión del tráfico".

Las principales reivindicaciones vecinales pasan por incorporar un "pulmón verde" en el norte de la ciudad, desarrollar el entorno de la estación, incorporar vivienda social y cubrir el défict de dotaciones existente en los barrios.

Así, según ha expuesto uno de los portavoces de la FRAVM Felix Arias, con Madrid Nuevo Norte crearon "una maqueta que ni si quiera refleja el número real de torres que podrían construirse de acuerdo al convenio". "Frente a las que aparecen en esa maqueta hay 22 edificios de más de 100 metros de altura, dos de mayor altura que las 4 torres", ha lamentado.

En este punto, ha asegurado que la zona es un buen lugar para "hacer oficinas", pero que si no se hacen también en el resto de la ciudad se convertirá en "un polo de concentración de actividades caras y de lujo y el resto de la ciudad se va vaciando de oficinas".

"El drama es que lo que hay es una falta de viviendas públicas en todo Madrid. Que esas hectáreas, las cocheras, se destinen a un pelotazo inmobiliario de un banco nos parece dramático. No es que no queramos que no se haga nada, como ha dicho de forma falaz la alcaldesa (Manuela Carmena), lo que no queremos es que se haga de la forma como lo quieren hacer, que se va a quedar todo encajonado", ha sostenido.

"QUIEREN HACER GUETOS"

Por su parte, el vecino de Begoña Hermenegildo De Pedro ha criticado que todo lo que les había prometido en su día el "Ayuntamiento del cambio" ha quedado "en nada", porque no se ha consolidado a barrios como Begoña y Fuencarral con instalaciones deportivas, zonas de juego o jardines.

"No se ha hecho absolutamente nada en los barrios y nos damos cuenta que en estos proyectos que quieren desequilibrar la ciudad. No entendemos por qué Carmena ha reculado y ahora esta operación trae degradación", ha lamentado.

Este vecino, además, ha explicado que en la zona de Begoña se convertirá el Llano Castellano en una autopista de 8 carriles que "invisibiliza" y "encierra" al barrio, porque "quieren separar lo viejo de lo nuevo y ocultarlo a la gente y hacer guetos".

"Nos van a meter 8 carriles de tráfico para dar servicio al Manhattan cuando nosotros en las reuniones con urbanismo aportamos otras soluciones para que no afectase a la movilidad de este barrio. Si ya normalmente tenemos multitud de ruidos, este proyecto va a aumentar el tráfico en unas proporciones que van a ser dañinas para la salud de los vecinos", ha alertado.

Por último, una de las vecinas de este barrio, Pilar, ha asegurado que con este proyecto la línea de Metro de Begoña desaparecerá por lo que les obligarían a los vecinos a tener que desplazarse hasta Chamartín para poder coger un tren sin tener en cuenta "la accesibilidad" que han ido reclamando.