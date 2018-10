La Audiencia Provincial archiva la investigación contra el alcalde de Moralzarzal por supuesto delito de desobediencia

Publicado 28/06/2018 10:47:03 CET

MORALZARZAL, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la investigación abierta por un supuesto delito de desobediencia contra el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, de Vecinos por Moralzarzal Participa (VPMP!).

El Auto ha sido emitido por la sección número 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, a raíz del recurso de apelación presentado por el alcalde, contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo, que ordenaba la apertura de un procedimiento abreviado contra el regidor a raíz de una denuncia presentada por un particular.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el "sobreseimiento provisional" del procedimiento y señala que contra la misma "no cabe recurso ordinario".

Los hechos en cuestión se refieren a una sentencia de 2007, cuando Juan Carlos Rodríguez Osuna no era alcalde de Morzalzarzal, ni formaba parte de la Corporación Municipal como concejal.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la denuncia fue presentada por un particular contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición planteado frente al acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Moralzarzal, en mayo de 2005, sobre el acuerdo de enajenación de una parcela de 205 metros cuadrados, sobrante no edificable que se ofreció a otros dos vecinos por partes iguales.

"Se trata no sólo de una buena noticia, sino de una decisión lógica ya que, en ningún momento me he negado a cumplir una resolución judicial. Quiero recordar que estos hechos datan de una sentencia de hace once años y yo tengo el honor de ser alcalde de Moralzarzal desde hace tres. Además, hemos resuelto la sentencia origen de toda esta situación en un tiempo récord, frente al inmovilismo del gobierno anterior", ha concluido el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación.