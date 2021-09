Aumenta el número de accidentes laborales en la región, cuatro de ellos mortales en agosto

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid registró entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 un total de 67.100 accidentes en jornada laboral, frente a los 62.343 del mismo periodo anterior, según datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

Por sectores, la siniestralidad aumentó en la agricultura un 7,25%, en la construcción un 3,52%, en el sector servicios el 8,41%, y en la industria un 2,03%.

En relación a los accidentes mortales ocurridos en la región, en el mes de agosto se han registrado un total de cuatro, de los cuales uno fue en el sector construcción y tres en el sector servicios.

Atendiendo a la forma, dos de los cuatro accidentes fueron atrapamientos y los otros dos patologías no traumáticas (derrames cerebrales, infartos, etc.), no habiéndose notificado ningún accidente 'in itinere', es decir desplazamiento del trabajador desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, o in misión o viaje de servicio.

No obstante, la Comunidad de Madrid destaca que se ha registrado durante el primer semestre del año 2021 el segundo índice de incidencia de siniestralidad laboral (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados) más bajo de todas las regiones detrás de Galicia, con una diferencia menor al 1%.

En concreto, Madrid región se sitúa más de un 14% por debajo de la media nacional (-14,7%) según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social referidos al período comprendido entre los meses de enero y junio.

53 VIDAS PERDIDAS EN EL TRABAJO ESTE AÑO

Por otro lado, este año, en el periodo de enero a agosto, presenta un aumento significativo de los accidentes mortales y los catalogados como graves por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y si lo comparamos con lo que venía ocurriendo en 2019 y con anterioridad a la crisis de la pandemia, ha destacado UGT en un comunicado.

En este sentido, en los ocho primeros meses de 2021 han muerto 53 trabajadores, 44 en jornada laboral y 9 en accidente 'in itinere'. En ese mismo periodo de 2019, fueron 42 las víctimas laborales, 29 accidentes mortales se produjeron en jornada laboral y 13 accidentes en desplazamiento.

En jornada laboral y por sectores en Madrid se han registrado un total de 44 accidentes mortales como hemos señalado: 34 pertenecen al sector de Servicios, 8 a Construcción y 2 al de Industria. En este periodo, en 2019, 16 accidentes fueron de Servicios, 9 trabajadores pertenecían a Construcción, 3 al de Industria y 1 en Agricultura.

El sindicato ha señalado el fuerte incremento de los accidentes laborales mortales en el sector servicios y en jornada laboral, que han pasado de 16 en 2019 a 34 mortales en 2021.

Respecto a la gravedad de los accidentes y en jornada laboral, de enero a agosto de 2021, se han producido 316 accidentes graves. En 2019, de enero a agosto, los datos de los accidentes graves fueron de 279.

El pasado mes de agosto se produjeron en la Comunidad de Madrid 5.729 accidentes laborales de los que 4.951 han sido en jornada laboral y 778 en el trayecto de ida y vuelta al trabajo. Los accidentes mortales han sido 4. Uno de ellos en el sector de la Construcción y la causa del mismo fue por un atrapamiento y 3 en empresas del sector de Servicios, dos de ellos debidos a patologías no traumáticas, PNT, (derrames, infartos, ictus,..) y el tercero también por atrapamiento.

Por gravedad y sectores económicos, el de Servicios sigue siendo el más castigado. A este sector pertenecen los 16 trabajadores que han sufrido un accidente grave en el mes de agosto, 5 son del de Construcción y 3 de Industria, del total de accidentes graves que han sido 35.

Respecto a los accidentes leves, también es en el sector Servicios donde se registra un mayor número, con 3.387 accidentes; seguido del de Construcción, con 974; el de Industria, con 452; y Agricultura, con 23.

De las 53 víctimas mortales en el trabajo, 27 accidentes mortales se han debido a patologías no traumáticas y 25 trabajadores han sufrido un accidente grave por esta misma causa, con las secuelas posteriores que conllevan.

De enero a agosto, los accidentes de trabajo causados por Covid-19, según las cifras oficiales, en los sectores sanitario y socio-sanitario, únicas actividades que tienen reconocida esta contingencia profesional, son 2.066 accidentes leves, 2 accidentes graves y 2 mortales, lo que supone un total de 2.070 accidentes laborales.

Para Susana Huertas Moya, secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, es necesario reforzar las relaciones entre los Agentes Sociales, y todas las Instituciones implicadas "en la lucha de esta lacra laboral que es la siniestralidad en el trabajo". "Nos preocupa el que la crisis sanitaria lleve a algunas empresas a priorizar el beneficio y la cuenta de resultados dejando de lado la prevención de los accidentes laborales y la salud de los trabajadores", ha añadido.

RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS RIESGOS LABORALES

La situación sanitaria generada por el coronavirus ha provocado que empresas, autónomos e instituciones hayan tenido que cambiar o modificar su organización y gestión de sus tareas buscando la salud, seguridad y el bienestar de sus trabajadores, ha señalado el Gobierno regional.

A estas nuevas formas de gestión y de organización, se han unido la incorporación de nuevas metodologías, materiales y tecnologías, haciendo que se hayan visto obligadas a adaptarse a estas nuevas circunstancias y a adoptar medidas específicas, tanto técnicas como organizativas, para la prevención y control del Covid-19 en los centros de trabajo.

El IRSST pretende reconocer el trabajo llevado a cabo y el esfuerzo realizado por todas las empresas a través de la 4a edición de los Reconocimientos y Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

Empresarios y trabajadores todavía están a tiempo de participar, finalizando el plazo el 15 de octubre. Estos Reconocimientos se enmarcan dentro del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales para los años 2021-2024.

El citado Plan Director tiene entre sus objetivos hacer frente a los nuevos desafíos originados por la pandemia con el objetivo de colaborar con las medidas de salud pública en función de las diferentes fases de reactivación económica.