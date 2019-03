Aumentan los accidentes laborales graves y mortales en febrero en la región

Publicado 11/03/2019 17:31:00 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes graves han pasado de 36 a 38 en la Comunidad de Madrid en febrero, mientras que los mortales de 3 a 9, lo que significa que se han triplicado ese mes, según los datos provisionales facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A pesar de que los accidentes totales han disminuido en un 11,46 por ciento (8.049 accidentes en este mes frente a 9.091 en el mismo mes del año anterior). Este descenso se ha producido solo en los accidentes leves (8.002) y tanto los graves como los mortales se han incrementado.

De los accidentes mortales, 8 ocurrieron durante la jornada de trabajo y uno ha sido 'in itinere'. Cinco de las muertes se han producido en el sector Servicios, de los que 3 han sido por Patologías no Traumáticas, 1 al contacto indirecto con Arco eléctrico, y el otro 'in itinere'.

Los datos del mes de febrero lastran los acumulados en estos dos primeros meses que presentan un comportamiento similar, con una disminución de los accidentes totales y un aumento de los mortales.

El Sector de Construcción ha sido otro de los sectores con víctimas laborales, cuatro de ellos accidentes mortales, donde dos se han debido a Patologías no Traumáticas, uno por golpe contra objeto y otro por descarga eléctrica. Con estos datos se observa cómo los accidentes con causa por Patologías no Traumáticas siguen aumentando en los accidentes graves.

Para CCOO de Madrid, estas muertes están "en relación directa con la precarización de las condiciones de trabajo que lleva a la población trabajadora a tener que soportar cargas de trabajo excesivas, ritmos muchas veces extenuantes, una rotación excesiva y una alta temporalidad que dificultan la practica preventiva, pero también a la desregulación de las relaciones laborales y el deterioro de nuestro sistema preventivo.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, considera que "en un momento de crecimiento económico, como el actual, no es tolerable que la salud y la vida de las y los trabajadores se ponga en peligro, y por ello, reclama a los empresarios que corrijan sus prácticas, cumplan las leyes y asuman su responsabilidad y su deber de protección, siendo urgente la necesidad de invertir en prevención de riesgos laborales".

El sindicato ve necesario que desde las administraciones se extremen las medidas de control y se refuercen los instrumentos necesarios para este control, y también que la sociedad tome conciencia de esta realidad "y que las muertes en el trabajo dejen de ser silenciosas y se sitúen como una prioridad en la agenda política y social, siendo urgente que las políticas de empleo y de prevención estén en el centro de las agendas políticas para los próximos años".

Por otro lado, UGT se ha mostrado "profundamente preocupado" por el fuerte aumento de los accidentes mortales durante el mes pasado y ha reclamado más medios para hacer frente a este drama, "victimas en muchos casos de la degradación de las condiciones de trabajo, la temporalidad, falta de formación en prevención, jornadas penosas y la falta del necesario control de los horarios laborales".

El sindicato ha señalado además que tras las víctimas de los accidentes laborales están las familias, "que son también víctimas directas de la siniestralidad laboral". Al mismo tiempo, piden que se agilicen los procedimientos para que se dicten las sentencias en los juicios por accidentes laborales, ya que la media de tiempo para dictar sentencia es de más de 6 años.

"Durante este largo periodo de tiempo existe una situación de desamparo para el trabajador afectado o los familiares en los casos de accidente mortal que es inadmisible", aseguran.

Por otro lado, UGT pide más medios y más inspectores de trabajo para que, mediante su labor de control del cumplimiento de la ley de prevención de los riesgos laborales en las empresas y centros de trabajo, se ponga freno a los accidentes laborales y se agilice los procedimientos judiciales.