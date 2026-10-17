Ayala (Fuenlabrada) asegura que el fin de la crispación pasa por una victoria del PSOE y apela a jóvenes y mayores

Archivo - Imagen de recurso del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha asegurado este sábado que el fin de la crispación en España no pasa por un cambio de Gobierno, como sostiene el PP, sino por una victoria del PSOE en las urnas el 29 de noviembre y ha apelado especialmente a jóvenes y mayores.

Lo ha hecho en su intervención en el mítin que ha seguido al Comité Federal del PSOE que ha ratificado las listas con las que concurrirán a las elecciones generales adelantadas.

"Lo que hay que hacer es ganarles, ganarles en las urnas. Si les ganamos, nosotros no vamos a crispar el ambiente político. Eso lo podemos asegurar", ha remarcado Ayala, quien ha llamado a una campaña "alegre" de "sonrisas" y a través de Tiktok.

Este no ha sido el único guiño que ha hecho la población joven, ya que ha afirmado que en las Fiestas de Fuenlabrada se le acercaban dos grupos principalmente, los jóvenes que le arengaban a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuara en el cargo y los mayores que temían por sus pensiones, tema que ha centrado varias declaraciones estos días de PP y Vox.

"Pedro, la victoria nos la van a dar los mayores, los de mediana edad, los jóvenes. Todos tienen que ir a votar porque a nosotros no nos sobra ninguno. Nosotros queremos que voten todos, eso sí, que nos voten a nosotros, por supuesto", ha apostillado.

Ha reivindicado a Fuenlabrada, que ha encadenado gobiernos socialistas desde la reinstauración de la democracia, como una ciudad de "valores" que cuenta con la "fuerza de la gente" que nace del trabajo.

Es por ello que el regidor ha planteado la campaña electoral como una disyuntiva entre modelos, entre aquellos que "trabajan para la gente le vaya mejor" y las derechas.

Así, ha planteado a la audiencia que elijan entre un 30 de noviembre en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los "pies encima de la mesa y un puro" junto al presidente de EEUU, Estados Unidos, y "poniendo el 5% para gasto militar" o a un Pedro Sánchez que está "aplicando sensatez" en un mundo "que está como está". "Necesitamos sensatez, Pedro, y solamente tú lo puedes hacer", ha rematado Javier Ayala.