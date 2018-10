Ayuntamiento aboga por "una mirada diferente del trabajo policial" y aspira a incrementar el 14% de mujeres en el Cuerpo

Publicado 09/03/2018 13:07:51 CET

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha abogado por "una mirada diferente del trabajo policial", la de la mujer, y ha apuntado que aspiran a incrementar el 14 por ciento de mujeres en el Cuerpo.

Lo ha señalado este viernes en la inauguración del primer Congreso Europeo 'Igualdad de género en los cuerpos policiales', que se celebra en el CIFSE y que reúne a representantes de la Policía Municipal, de la Nacional, Guardia Civil, Guardia Urbana o la Ertzaintza, además de ciudades como Londres o países como Polonia y Estonia.

"Entre todos podemos construir algo común en igualdad real. Desde Policía Municipal tenemos ese empeño porque hay un 14 por ciento de mujeres en la policía pero nuestra aspiración es que se incorporen muchas más. Necesitamos ese cambio de mirada", ha explicado.

Se trata de poner en valor una "mirada diferente", la de la mujer, más allá de las diferencias en el diseño de los uniformes y chalecos antibalas, porque "para que la igualdad sea real no sólo se reconoce con un derecho sino con una tarea". La mirada de la mujer, en palabras de Barbero, busca "lo práctico".

En la misma línea ha ido la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha apuntado que la jornada feminista de ayer, "histórica y un éxito", como la ha definido, tiene que servir para reflexionar sobre el origen de la violencia, el machismo.

"Tenemos que ser conscientes de que las voces, los clamores de las mujeres, eran un no, no a la violencia. No podemos seguir siendo insensibles a este ataque de una parte de los seres humanos a la otra parte", ha lanzado.

Carmena ha abogado por la cultura de la mujer, que "vive de espaldas a la violencia". "Hay que rescatar la cultura de la no violencia", ha defendido ante un importante número de mujeres policía, un sector tradicionalmente masculinizado, como la judicatura. La alcaldesa ha hecho un alegato a favor de "la convicción, la comprensió y la empatía".